Bradley Mönchengladbach'da

Bundesliga'nın yeni ekibi Borussia Mönchengladbach, ABD'li orta saha oyuncusu Michael Bradley'i kadrosuna kattı. 21 yaşındaki Bradley, bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini Bavyera ekibine 4 yıllığına bağlayan imzayı attı.



Mönchengladbach'ın hocası Jos Luhukay, bu transferi gerçekleştirdikleri için çok mutlu olduklarını belirterek, küme düşme korkusu yaşamamak için kadrolarını güçlendirdiklerini dile getirdi. Geçtiğimiz sezon Hollanda'nın Heerenven ekibinde forma giyen Bradley, 33 maçta 15 gol atarak iyi bir performans göstermişti.

