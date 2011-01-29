Bradley Galatasaray yolunda

T24 - Devre arasında kadrosunu Stancu, Kazım ve Culio transferleriyle takviye eden Galatasaray'da son olarak Michael Bradley ismi ön plana çıktı. Avrupa ve Amerika basını genç oyuncunun Galatasaray ile anlaştığını iddia ediyor.







Bundesliga'da Borussia Mönchengladbach forması giyen Amerikalı oyuncunun ara transfer dönemi kapanmadan Galatasaray'a imza atacağı iddia edildi.

Amerikan futbol liginin resmi internet sitesi, aynı zamanda Amerika milli takımı teknik direktörü Bob Bradley'in de oğlu olan genç oyuncunun, sarı-kırmızılı kulüple el sıkıştığını yazdı.

Konuyla ilgili Alman basınına konuşan Mönchengladbach'ın sportif direktörü Max Eberl, isim vermekten kaçınırken Bradley'nin transferi konusunda bir kuluple anlaştıklarını doğruladı. Aynı mevkide oynayan Beşiktaş'ın oyuncusu Fink'i kadrolarına kattıklarını hatırlatan Eberl, "Bizim açımızdan bir sorun yok. Artık herşey Michael'a kaldı. Eğer anlaşırsa bu transfer gerçekleşir" dedi.

Fox Sports gibi Amerika'nın önde gelen birçok medya kuruluşu da Borussia Mönchengladbach'ın anlaştığı bu kulubün Galatasaray olduğunu iddia etti.

2008 yılında 2,5 milyon Euro'ya Hollanda ekibi Heerenveen'den Mönchengladbach'a transfer olan 76 maçta 10 gol atma başarısı gösterdi.



