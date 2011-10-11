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Dünya

Brad Pitt'in kullanacağı silahlara el konuldu BUDAPEŞTE (A.A)

11 Ekim 2011 00:20

-Brad Pitt'in kullanacağı silahlara el konuldu BUDAPEŞTE (A.A) - 10.10.2011 - Macar terörle mücadele polisleri tarafından yapılan baskında başkent Budapeşte'de 100 gerçek silaha el konuldu. Budapeşte Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, silahların Londra'dan özel bir uçakla Uluslararası Budapeşte Ferenc Liszt Havalimanı'na getirildiğinin tespit edildiği, aralarında otomatik silahların da bulunduğu belirtildi. Macar yetkililer, yakalanan silahlara el konulduğunu, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Macaristan'daki medya organları ise, silahların dünyaca ünlü Amerikalı sinema oyuncusu Brad Pitt'in Budapeşte'de çevireceği yeni filminin araç gereçleri olduğu, tüm silahların filmde kullanılmak üzere Budapeşte'ye getirildiğini yazıyor.

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