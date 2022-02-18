Brad Pitt, üzüm bağı hissesini kendisinden habersiz satan Angelina Jolie'ye dava açtı

Oyuncu Brad Pitt, boşandığı eşi Angelina Jolie’ye, beraber hisse aldıkları üzüm bağının hisselerini bir Rus oligarka sattığı için dava açıyor.

BBC’de yer alna habere göre, Pitt-Jolie çifti, 2008 yılında ortak olarak Fransa’da Chateau Miraval isimli bir üzüm bağından hisse almıştı. Çift, altı yıl sonra burada evlenmişti.

Pitt, eski eşi Jolie’yla anlaşmaları kapsamında birbirlerinin izni olmadan hisselerini satamayacaklarını belirtti.

Jolie’nin kendi payını bir Rus oligarkın sahip olduğu bir şirkete sattığı aktarıldı.

Pitt, mahkemeye Shefler isimli şirketin katılımının şaraphaneyi verimli bir şekilde yönetme yeteneğine zarar verdiğini söyledi.

2014’te evlenen ve 2016’da ayrılan Pitt ve Jolie, son beş yıldır sık sık mahkemede karşı karşıya geliyor. Son olarak geçen mayıs ayında Pitt, küçük çocukları Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne ve Knox’un ortak velayetini aldı.