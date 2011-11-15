-Brad Pitt Güney Kore'de SEUL (A.A) - 15.11.2011 - Hollywood yıldızı Brad Pitt, ''Moneyball'' adındaki filminin tanıtımı için ilk kez Güney Kore'ye geldi. Başkent Seul'da basın toplantısı düzenleyen 47 yaşındaki Pitt, yaşlanmaktan endişe etmediğini, yaşlanmayı sevdiğini, çünkü yaşlanmanın olgunlaşmayı beraberinde getirdiğini söyledi. Ünlü aktör ayrıca üçü biyolojik, üçü Kamboçya, Etiyopya ve Vietnam'dan evlat edinilmiş olmak üzere 6 çocuğu olduğu için kendisine çok iyi baktığını belirtti. Güzel yıldız Angelina Jolie ve çocukları ile geçen hafta Japonya ve Vietnam'ı ziyaret ettikten sonra Seul'e yalnız gelen Pitt, Güney Kore'de olmaktan heyecan duyduğunu, çünkü Jolie'nin, geçen yıl yaptığı ziyaretten sık sık bahsettiğini kaydetti. Pitt, ziyaretinde Güney Koreli hayranlarıyla bir araya gelmeyi planlıyor.