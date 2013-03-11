Brad Pitt 2012'de 35 milyon dolar kazanmış

Hollywood’un başarılı oyuncusu Brad Pitt’in 2012’de 35 milyon dolar kazandığı ortaya çıktı.

İngiliz basınından yer alan habere göre Angelina Jolie ile birlikte olan Hollywood’un başarılı oyuncusu Brad Pitt’in geçen yıl çok fazla işte yer almamasına rağmen 35 milyon dolar kazandığı ortaya çıktı.

Parade dergisi şu anda 49 yaşında olan oyuncunun geçen yıl Killing Them Softly ve reklam anlaşmalarıyla 35 milyon dolar kazandığını yazdı.

Pitt’in kazancının 30 milyon dolarını Killing Them Softly adlı filmden, geri kalanını ise Channel ile imzaladığı reklam anlaşmasından elde ettiği belirtildi.

Pitt’in oynadığı Killing Them Softly filmi gişede beklenen başarıya ulaşamamıştı.

Pitt’in finansal başarıları sadece bununla da sınırlı değil.

Sevgilisi Angelina Jolie ile şarap üretimine de başlayan oyuncuların Miraval adıyla satışa çıkardıkları Roze şarap internet üzerinden satışa çıkmasından beş saat sonra tükendi.

Altılı paket halinde satılan şaraplardan 6 bin tane üretilmişti.

Şarapların 135 dolardan satışa çıktığı ifade edildi.