T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Brad Pitt 2012'de 35 milyon dolar kazanmış

Brad Pitt’in geçen yıl çok fazla işte yer almamasına rağmen 35 milyon dolar kazandığı ortaya çıktı

11 Mart 2013 15:16

Hollywood’un başarılı oyuncusu Brad Pitt’in 2012’de 35 milyon dolar kazandığı ortaya çıktı.

İngiliz basınından yer alan habere göre Angelina Jolie ile birlikte olan Hollywood’un başarılı oyuncusu Brad Pitt’in geçen yıl çok fazla işte yer almamasına rağmen 35 milyon dolar kazandığı ortaya çıktı.

Parade dergisi şu anda 49 yaşında olan oyuncunun geçen yıl Killing Them Softly ve reklam anlaşmalarıyla 35 milyon dolar kazandığını yazdı.

Pitt’in kazancının 30 milyon dolarını Killing Them Softly adlı filmden, geri kalanını ise Channel ile imzaladığı reklam anlaşmasından elde ettiği belirtildi.

Pitt’in oynadığı Killing Them Softly filmi gişede beklenen başarıya ulaşamamıştı.

Pitt’in finansal başarıları sadece bununla da sınırlı değil.

Sevgilisi Angelina Jolie ile şarap üretimine de başlayan oyuncuların Miraval adıyla satışa çıkardıkları Roze şarap internet üzerinden satışa çıkmasından beş saat sonra tükendi.

Altılı paket halinde satılan şaraplardan 6 bin tane üretilmişti.

Şarapların 135 dolardan satışa çıktığı ifade edildi.

ETİKETLER

brad pittgelirkazanç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24