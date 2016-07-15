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Ekonomi

BP'ye 62 milyar dolarlık tarihi ceza

ABD tarihinin en büyük doğa faciası olarak kayıtlara geçen, BP'nin Meksika Körfezi'nde bulunan rafinerisinde gerçekleşen patlamada 11 işçi hayatını kaybetmişti

15 Temmuz 2016 22:36

Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden BP'nin Meksika Körfezi'nde bulunan rafinerisinde 2010 yılında meydana gelen patlamanın İngiliz şirkete maliyeti 61.6 milyar dolar oldu.

NTV'nin haberine göre, şirket tarafından bugün yapılan açıklamaya göre, milyonlarca varil petrolün denize sızdığı facianın BP'ye toplam maliyeti 61.6 milyar dolar (yaklaşık 178 milyar lira) oldu.

Patlamanın yaşandığı günden beri BP ağır cezalar ödemeye mahkum edildi. Denize sızan petrolü temizlemek için yapılan çalışmaların maliyeti de milyarlarca doları buldu. 87 gün süren faciada okyanusa toplamda 500 milyon litre ham petrol akmıştı.

ABD tarihinin en büyük doğa faciası olarak kayıtlara geçen patlamada 11 işçi ölmüştü. Geçen sene açıklama yapan şirket yöneticilerinden Bob Dudley, faciayı şirket açısından "ölüme yakın bir deneyim" olarak tanımlamıştı. Yaşanan hadisenin şirket kültürünü derinden sarstığını ifade eden Dudley, bu olaydan ders çıkardıklarını ve sorunun köküne inerek BP'de geniş çaplı düzenlemeler yaptıklarını açıklamıştı.

Meksika Körfezi'nde meydana gelen patlamanın ardından 500'den fazla tür yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı.

 

30 milyar dolarlık satış

 

Şirket, facianın getirdiği zararları karşılayabilmek için BP'nin yaklaşık 30 milyar dolarlık varlığını sattığını duyurmuştu. BP'nin Finansal Yöneticisi Brian Gilvary, bu maliyetlerin kısa zamanda temizleneceğini, dünyanın en büyük petrol şirketlerinden biri sayılan BP'nin yoluna devam edeceğini söylemişti. Yaşanan patlamanın ardından birçok finans uzmanı tarafından BP'nin iflas edeceği yönünde açıklamalar yapılmıştı.

 

Tarihin en büyük cezası

 

ABD, 20 Nisan 2010 yılında kendi karasularında meydana gelen patlamanın ardından şirkete dava açmıştı. İki tarafın avukatları beş yıllık dava sürecinin ardından 2015 yılının Kasım ayında BP'nin 20 milyar dolar ödemesinde anlaşmıştı. Bu rakam ABD tarihinin tek seferde bir şirketle yapılan en büyük tazminatı olmuştu.

 

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