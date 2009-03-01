BP’nin zirvesinde bir Türk

İngiliz enerji devi BP, tepe yönetimine Türk profesyonelleri yükselten uluslararası şirketler arasına girdi. Tufan Erginbilgiç, BP’nin Avrupa, Afrika ve Avustralya-Asya Akaryakıt Grubu Başkanlığına getirildi. Erginbilgiç, BP’nin 300 milyar dolarlık işini yöneten 5 kişiden biri oldu.



Hürriyet gazetesinin haberine göre, İngiliz enerji devi British Petroleum (BP), krizin ardından rekabet gücünü artırmak için yeniden yapılanmaya giderek, tüm dünyadaki faaliyetlerini nisan ayından itibaren iki bölgeye ayırarak yönetme kararı aldı. Bu yeni yapılanma içinde Amerika ve diğer kıtalar olarak dünyayı ikiye ayıran BP, Türk yöneticisi Tufan Erginbilgiç’i Avrupa, Afrika ve Avustralya-Asya Akaryakıt Grubu Başkanlığı görevine getirdi. Tufan Erginbilgiç, böylece 300 milyar dolarlık iş hacmini yöneten ve CEO’nun da yer aldığı BP’nin ’Executive Team’ adını verdiği zirvesindeki 5 yöneticisinden biri oldu.



BP’nin zirvesindeki 5 isim



BP’nin tepesindeki 5 kişilik zirvesi şu isimlerden oluşuyor: BP Group CEO’su Tony Hayward, BP Rafineri ve Pazarlama Başkanı Iain Conn, Amerika Akaryakıt Grup Başkanı John Mogford, Uluslararası İşletmeler Başkanı (Madeni Yağlar, v.s.) Steve Welch ve Avrupa, Afrika ve Avustralya-Asya Akaryakıt Grubu Başkanı Tufan Erginbilgiç.



Tufan Erginbilgiç’in sorumluluk alanı Amerika dışında, akaryakıtla ilgili rafineriler, ikmal, lojistik, istasyonlar ve müşteri satışları gibi tüm operasyonları kapsıyor. BP’nin dünya çapındaki tüm akaryakıt pazarlama ve ikmal optimizasyonu grupları da Tufan Erginbilgiç’e bağlı olacak. Erginbilgiç, daha önce BP Madeni Yağlar Dünya Başkanlığı görevini de yürütmüştü.



Yeni görevine 2 Nisan 2009 tarihinden itibaren başlayacak olan Tufan Erginbilgiç, son bir yıldır CEO Genel Sekreteri olarak Londra’da görev yapıyor. Daha önceki yapılanmada rafineler ve müşteri tarafının iki ayrı grup halinde olduğunu belirten Tufan Erginbilgiç, yeni organizasyonla birlikte rafineriden müşteri hizmetine kadar her türlü hizmetin kendi görev alanı içine alındığını söyledi.



Bölgesel rekabete öncelik



Tufan Erginbilgiç, "Yeni yapılanmayla, bölgelere odaklanarak, o bölgelerde rafineriden müşteriye kadar olan bütün ağı en optimal şekilde yönetebilmeyi amaçlıyoruz" dedi.



Yatırımlara devam



Tufa Erginbilgiç’in sorumluluk alanında Türkiye de yer alıyor. Erginbilgiç, "Türkiye potansiyeli olan ve enerji tüketimi sürekli artan bir ülke. Yatırımlar yapacağımız bir ülke ve yapmaya da devam ediyoruz" dedi. 2008 yılında BP’nin Türkiye’de 35 akaryakıt istasyonu açtığını hatırlatan Erginbilgiç, bu yıl da aynı miktarda yatırım yapmayı planladıklarını söyledi.



Uygu lamada başarılıyız



Tufan Erginbilgiç, "Sonuçlara odaklanmış olan, uygulamayı da başarıyla yapabilen Türk yöneticilere yurtdışında ilginin gittikçe artacağını düşünüyorum" dedi. Erginbilgiç, şöyle konuştu: "Enerji devi BP, bu yıl dünya genelinde 100’üncü yılını kutluyor. Böylesine köklü ve güçlü bir şirkette bana verilen yeni görev benim için büyük bir şeref oldu."

