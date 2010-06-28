BP'nin temizlik faturası kabarıyor: 2 milyar 650 milyon dolar

T24- BP, Meksika Körfezi'ne sızan petrolün temizlenmesi için yürütülen operasyonun maliyetinin, 2 milyar 650 milyon dolara ulaştığını açıkladı.

ABD Başkanı Barack Obama, sızıntıyı, 'ülkesinin en büyük çevre felaketi' olarak nitelendirmişti

Dev petrol şirketinin yetkilileri bu meblağın, Amerika Birleşik Devletleri'nde sızıntıdan zarar gören eyaletlerin yönetimlerine ve bireylere ödenen tazminatı da içerdiğini söyledi.

Şirketten yapılan açıklamya göre şu ana kadar 80 binden fazla kişi BP'ye tazminat başvurusunda bulundu.

BP'nin yaklaşık 41 bin kişiye ödediği tazminat 128 milyon doları aştı.

Şirket yetkilileri, sızıntının BP'ye tam maliyetini kestimek için ise vaktin erken olduğunu belirtiyor.

Petrol şirketinden yapılan açıklamaya göre, Meksika Körfezi'nde sürdürülen temizlik operasyonuna 39 binden fazla kişi katılıyor.

Obama ve Cameron BP'nin sorunlarını tartıştı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ve İngiltere Başbakanı David Cameron da dün Kanada'daki G20 Zirvesi sırasında yaptıkları görüşmede, BP'nin sorunlarını ele aldılar.

Görüşme sonrası İngiltere'de Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, liderlerin, "BP'nin, petrol sızıntısını sınırlandırma, sızan petrolü temizleme ve meşru tazminat taleplerine olumlu yanıt vermeye yönelik yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiği konusunda aynı görüşte oldukları" belirtildi.

BP yetkilileri, bu görüşmenin şirkete yönelik sert eleştirilere son vermesini umuyor.

Şirketin işlettiği Deepwater Horizon adlı petrol platformu Nisan ayında büyük bir patlama ardından sulara gömülmüş ve olayda 11 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaza sırasında deniz dibindeki kuyuyu kapatması gereken cihaz devreye girmediği için Meksika Körfezi'ne büyük miktarda petrol sızmıştı.

Amerikan Yönetimi'nde bazı yetkililer BP'nin, petrol sızıntısı sonrasındaki tavrını eleştirmişti.

Sızıntı sonrası BP hisseleri yüzde 50'den fazla değer yitirmiş, şirketin değeri yaklaşık 90 milyon dolar azalmıştı.