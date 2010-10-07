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Dünya

BP'DEN PETROL SIZINTISINA YENİ ÖNLEM ANKARA (A.A)

07 Ekim 2010 16:03

-BP'DEN PETROL SIZINTISINA YENİ ÖNLEM ANKARA (A.A) - 10.07.2010 - Meksika Körfezi'ndeki çevre kirliliğinin sorumlusu İngiliz petrol şirketi BP, deniz tabanındaki sızıntı noktasındaki kapağı hafta sonunda değiştirmeye çalışacak. Hava koşullarının da izin verdiği ölçüde yapılacak operasyonda değiştirilecek yeni kapağın deniz yatağından toplanan hampetrol miktarını çoğaltması bekleniyor. Meksika Körfezindeki sızıntıyı durdurma ve temizlik faaliyetlerini izleyen Amerikan sahil muhafaza komutanı Amiral Thad Allen, BP'nin robot denizaltılarının kapağı değiştirmek üzere bugün dalışa geçebileceğini belirterek, petrol sızıntısının pazartesiye dek daha da azaltılması ve durdurulması olasılığının bulunduğunu söyledi. Sızıntıyı durdurmak için son çare olarak iki yeni kuyu açma çalışmalarını sürdüren BP, yeni kapağın fışkıran tüm hampetrolü toplayabileceğini umuyor. Bu arada BP'nin sızan petrolün yaklaşık yarısını topladığı düşünülüyor. Amerikan hükümeti denize sızan petrol miktarının günlük 35 bin ila 60 bin varil olduğunu tahmin ediyor. Bölgede kasırga mevsimi olmasına karşın bir hafta sürecek sakinlikten faydalanacak İngiliz şirketi, daha fazla petrol toplamak için operasyon yerine üçüncü bir gemi göndermeye hazırlanıyor.

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