BP'den 20 milyar dolarlık özür

T24

Sonuç

'Özür diliyoruz'

Meksika Körfezi'nde kırk gündür bir felaket yaşanıyor. BP'ye ait petrol kuyusundaki patlama nedeniyle milyonlarca varil petrol denize akıyor ve doğayı kirletiyor.21 yıl önceki Exxon Valdez petrol tankeri kazasını, ABD çevresinde insan eliyle yapılmış en büyük doğa kirliliği listesinde ikinci sıraya düşüren felaketle ilgili, 'Kapatın şu bela kuyuyu' diyen ABD Başkanı Obama ile BP yetkilieri dün biraraya geldi.BP'nin, çevre felaketinin mağdurlarına ödeme yapmak üzere 20 milyar dolar vaat etmesi, Obama tarafından 'sorunun çözümüne ilişkin önemli bir adım' olarak nitelendirildi.BP'nin bu felakette büyük sorumluluğu bulunduğunu ancak şirketin Meksika Körfezi ve Amerikan halkına karşı sorumluluklarını yerine getirebileceğine inancının tam olduğunu belirten Obama, ayrıca, BP'nin gönüllü olarak, kuyuların geçici olarak kapatılmasından etkilenen çalışanlar için 100 milyon dolarlık fon oluşturmayı kabul ettiğini söyledi.BP Başkanı Svanberg de toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Amerikan halkından şirketi adına özür diledi.''Bu zor zamanda gösterdiğiniz sabra teşekkür ederim'' diyen Svanberg, BP Yönetim Kurulu'nun, şirketin paydaşlarının bu yıl kar payının ödenmesinden feragat edeceklerini söyledi.Svanberg, olaydan zarar gören çevrelerin taleplerinin adil ve hızlı biçimde ele alınacağının sözünü verdi.