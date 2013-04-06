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Dünya

BP tazminat ödemelerinden kaçamadı

ABD’de Mahkeme, 2010 yılında Meksika Körfezinde neden olduğu büyük faciadan sonra ödediği tazminatlara devam etmesi yönünde karar verdi

06 Nisan 2013 15:42

İngiliz enerji devi BP bir süre önce Meksika Körfezi'ndeki kaza nedeni ile yaptığı tazminat ödemelerine, gelen bazı taleplerin mantık dışı olduğunu ileri sürerek sınırlandırılma getirilmesini talep etmiş ve yeniden mahkemeye başvurmuştu.
 
Ancak hakim önceki düzenlemede değişiklik yapmak için bir sebep görmediğini belirterek BP’nin bu talebini reddetti.
 
Yaşanan felaketten körfez sahil şeridinde yer alan işletmeler, balıkçılar, ve yerel halk başta olmak üzere pek çok kişi zarar görmüştü. BP  2012 yılında yapılan düzenleme ile olaydan zarar gördüğünü iddia eden 100 binden fazla kişi ve işletmeye yaklaşık 7.8 milyar dolarlık tazminat ödemesi yapacağını belirtmişti.
 
Şimdi ise İngiliz şirket anlaşma dahilinde ödeyecekleri toplam tazminat miktarının ulaşacağı rakamı öngöremediklerini belirtiyor.

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