BP stratejik yatırımcı arıyor!

T24- İngiliz petrol devi BP, petrol sızıntısını durdurmaya çalışırken, piyasalarda şirketin kendini olası satın almalardan korumak için stratejik yatırımcılarla görüştüğü konuşuluyor.



20 Nisan'dan bu yana hisse senedi yaklaşık yarı yarıya düşen BP, sızıntının durdurulması için başarılı olması beklenen bir yöntemde ilerleme kaydedince, dün yüzde 8.9 prim yaptı.



BP, sızıntının durdurulması için kazılan bir kuyunun planlanandan bir hafta erken tamamlandığını açıkladı.



BP'nin Exxon ve Total gibi rakipleri tarafından satın alınmamak için stratejik yatırımcı aradığı haberlerinin ardı arkası kesilmiyor.



Birleşik Arap Emirlikleri'nden üst düzey bir yetkili, dün BP'nin, Ortadoğu ve Asya'da kamu yatırım fonlarından destek aradığını belirtti. Reuters'a konuşan bu kaynağa göre, BP yöneticileri Abu Dhabi, Kuveyt, Katar ve Singapur'da kamu yatırım fonlarıyla görüştü.



Kuveyt basını da, pazartesi günü, Kuveyt'in BP'nin Ortadoğu ve Asya'daki bazı varlıklarını satın alabileceğini bildirdi. The Sunday Times ise, BP'nin danışmanlarının, rakip petrol şirketleri veya finansal ortaklık şirketlerinin BP'den yüzde 5 ila 10 hisse alması yönünde çalışmalar yaptığını belirtmişti.



Bu arada, Libya Ulusal Petrol Şirketi, BP hisselerinin tam alınacak değerde olduğunu söyledi. BP yetkilileri bu haberlerle ilgili yorum yapmazken, sermaye artırımına gitme niyetleri olmadığını belirtmekle yetindi.