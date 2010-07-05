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Ekonomi

BP, stratejik yatırımcı arayışına gidiyor

BP'nin petrol sızıntısı nedeniyle yaşadığı mali krize yardım Kuveyt, Çin ve Singapur'dan gelebilir.

05 Temmuz 2010 03:00

T24- İngiliz petrol devi BP`ye Meksika Körfezi`ndeki petrol sızıntısı nedeniyle girdiği mali darboğazda yardım eli Kuveyt, Çin ve Singapur`dan gelebilir. BP için oluşturulan 6 milyar sterlinlik yardım paketine bu üç ülkenin devlet fonlarının katılabileceği bildirildi.


BP`nin bilançosunu güçlendirmek için aralarında tahvil ihracı, bedelli sermaye artırımı ya da şirket hisseleri karşılığında devlet fonlarından nakit girişi gibi seçenekleri incelediği belirtiliyor.


Tahvil ihracı, BP`nin öncelikli tercih ettiği yöntem olmasına rağmen şirketin kredibilitesinde yaşanan düşüş nedeniyle pahalı bir seçenek haline gelmiş durumda.


BP, yaşadığı likidite sorununu aşmak için devlet fonlarından alınacak kaynak seçeneğini ise uygulanabilir bir B planı olarak görüyor.


DEVLET FONLARI ORTAK


BP`nin en büyük 12 yatırımcısından dördü devlet fonları. Norveç devlet fonu, 336 milyon adet hisseyle şirketin yüzde 1.79`unu elinde bulunduruyor. Kuveyt Yatırım İdaresi`nin ise 328 milyon adet hissesi var.


Ayrıca Çin Merkez Bankası yüzde 1.1; Singapur devlet fonu da yüzde 1.07 oranında BP`ye ortak.


Devlet fonlarını içeren bir kurtarma planı, 2008 yılındaki kredi krizi döneminde Barclays`in Abu Dabi yönetiminden 7 milyar sterlinlik kaynak alma hamlesini model alabilir.


BP`nin piyasa değeri, Meksika Körfezi`nde bulunan Deepwater Horizon platformundaki patlamadan bu yana yüzde 50`nin üzerinde düşmüş durumda. ABD tarihinin en kötü pterol sızıntısına neden olan 20 Nisan`daki patlamada, 11 kişi hayatını kaybetti.

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