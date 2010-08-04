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Dünya

BP SONUNDA KUYUYU KAPATTI HOUSTON (A.A)

04 Ağustos 2010 14:04

-BP SONUNDA KUYUYU KAPATTI HOUSTON (A.A) - 04.08.2010 - İngiliz petrol şirketi BP, Meksika Körfezi'ndeki büyük petrol kirliliğinin kaynağı olan petrol kuyusunu tamamen kapatma operasyonunda "arzu edilen amaca" ulaşıldığını bildirdi. BP'den yayımlanan bildiride, şu anda kuyunun basıncının basılan çamurun hidrostatik basıncı tarafından kontrol altında tutulduğu, bunun da "static kill" operasyonunda amaçlanan hedef olduğu belirtildi. BP, mühendislerin kuyuya sekiz saat boyunca çamur bastığını kaydederek, basıncın sabit olup olmadığını anlamak için kuyunun gözetim altında tutulduğunu, bu denetim süresinde gözlenecek sonuçlara göre yeniden çamur basma işleminin gerekli olup olmayacağının belli olacağını kaydetti. Kuyuyu tecrit etmeyi amaçlayan bu operasyonun, sızıntı yapan kuyunun yanındaki tahliye kuyularının faaliyete geçirilmesini sağlayacağı kaydedilmişti.

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