-BP, PETROLÜ DURDURMA DENEMESİNİ ERTELEDİ LONDRA (A.A) - 14.07.2010 - ABD'nin Meksika Körfezinde İngiliz British Petrolium (BP) şirketinin işlettiği petrol kuyusundan yaklaşık 3 aydır suya petrol karışmaya devam ederken, şirket petrol akışını durdurma denemesini erteledi. BP, son denemeye göre, körfezin 1600 metre derinliğindeki kuyunun üzerine yeni bir kapak yerleştirecek, ancak bunu yapmadan önce basınç testleri uygulayacaktı. Yetkililerin, kapağın denemelerde oluşacak basınca dayanıp dayamayacağına karar vermesinin 48 saati bulabileceği belirtiliyor. Bu yöntem şirketin denediği ilk "kapakla petrol akışını önleme" yöntemi değil. BP daha önce de kuyunun üzerine bir kapak yerleştirmeyi denemiş, ancak petrolün suya karışmasını tamamen önleyememişti. Şirketin gündeminde kapak yönteminin yanı sıra körfezin suyunun temizlenmesi için dev tankerlerin kirli suyu alarak filtrelemesi ve yeniden körfeze bırakması ile petrol akışının olduğu mevcut kuyunun basıncını azaltmak için ek kuyuların açılması gibi yöntemler de bulunuyor. Ancak soruna bütünüyle çözüm sağlanması için zorunlu görülen ek kuyuların açılmasının Ağustos ayı ortalarını bulabileceği bildiriliyor. Felaketin şimdiye kadar BP'ye maliyeti 3,5 milyar doları bulurken, şirket tazminat taleplerine 165 milyon dolarlık ödeme yaptı. BP'nin işlettiği platformda 20 Nisan'da meydana gelen ve 11 kişinin ölümüne yol açan patlamadan iki gün sonra başlayan ve körfezde görülmemiş çevre felaketine neden olan petrol akışıyla günde yaklaşık 100 bin varil ham petrol suya karışmaya devam ediyor.