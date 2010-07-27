-BP KÖRFEZDEKİ KİRLİLİK İÇİN 32,2 MİLYAR DOLAR AYIRDI LONDRA/NEW ORLEANS (A.A) - 27.07.2010 - İngiliz petrol devi BP, Meksika Körfezi'ndeki kirliğinin maliyetini karşılamak için 32,2 milyar dolar ayırdı. BP yaptığı açıklamada, Üst Yöneticisi (CEO) Tony Hayward'ın 1 Ekimde görevinden ayrılacağını ve yerine şu anda BP'nin ABD operasyonlarını yürüten Robert Dudley'in getirileceğini bildirdi. Açıklamada, şirketin, petrol yayılmasının yarattığı kirliliğin temizlenmesi, petrol kuyusunun kapatılması, kirlilikten zarar görenlere tazminat ödenmesi ve hükümetlere para cezası ödenmesi gibi maliyetler için 32,2 milyar dolar ayırdığı belirtildi. Şirketin ikinci çeyrek zararının 16,97 milyar doları bulduğu kaydedilen açıklamada, BP'nin gelecek 18 ayda 30 milyar dolara kadar varlık satışı yapacağı ve aynı sürede net borç seviyesini 10 ve 15 milyar dolar aralığına çekmeyi hedeflediği ifade edildi. Geçen yıl ikinci çeyrekte 4,39 milyar dolar kar eden şirketin, bu yıl aynı dönemde 16,97 milyar dolar zarar açıklamasına rağmen, söz konusu çeyrekte geliri yüzde 34 artarak 75,8 milyar doları buldu. Şirket 18 yıldır ilk kez borçlu duruma düştü. -YENİ ÜST YÖNETİCİ DUDLEY- Bu arada Hayward'ın yerini alacak Bob Dudley, ABC televizyonuna verdiği demeçte, ''Önceliğim patlayan petrol kuyusunu sonsuza dek kapatmak ve Meksika Körfezi'ni temizlemek olacak'' dedi. Londra merkezli BP'ye üst yöneticilik yapacak ilk Amerikalı olacak Dudley, daha fazla petrolün körfeze püskürmesini beklemediğini söyledi. Dudley, şirket kültürünü değiştirmeyi planladığını ve bu felaketin tekrarlanmasını önlemek için gerekli önlemleri uygulayacağını ifade etti.