'BP iflasa sürükleniyor'

T24- Fortune degisine konuşan petrol uzmanı Matt Simmons, BP'nin bir ay içerisinde iflas edebileceğini iddia etti. Simmons, Meksika Körfezinde’ki petrol sızıntısının milyar doları bulan maliyeti ve bu nedenle şirketin karşılaşabileceği yasal yükümlülüklerin şirketi iflasa sürükleyebileceğini söyledi.





SÖYLENTİLER HİSSELERİ DE VURDU



İngiliz enerji devi BP’nin hisseleri, Meksika Körfezi’ndeki petrol sızıntısının artan maliyetleri ve mali sıkıntıya düşebileceği spekülasyonları nedeniyle ABD’deki işlemlerde yüzde 16 değer kaybetti.





Şirketin hisselerinin değeri 29.20 dolara kadar gerilerken, bu fiyat 1996 yılında beri görülen en düşük seviye oldu. BP'nin hisseleri 20 Nisan'da Meksika Körfezi'ndeki Deepwater Horizon platformunda meydana gelen sızıntı öncesinde 60 dolar seviyesinde bulunuyordu.



“HİSSELERİN HIZLI DÜŞMESİNİ HAKLI GÖSTERECEK BİR SEBEP YOK”







İngiliz petrol devi British Petroleum, dün New York Borsası’ndaki işlemlerde hisselerinin hızla değer kaybetmesini haklı gösterecek bir sebep bulunmadığını bildirdi.





BP, Londra Borsası açılmadan önce yaptığı açıklamada, finansal durumunun güçlü olduğunun altını çizerek, “Meksika Körfezi’ndeki petrol sızıntısıyla ilgili maliyetin üstesinden gelmek için önemli kapasite ve esnekliğe sahip olduğunu” bildirdi.





“BP, bu durumla güçlü bir şirket olarak karşı karşıya” denilen açıklamada, petrol sızıntısının şimdiye kadar şirkete maliyetinin 1,43 milyar dolar kadar olduğu belirtildi.





Dün New York Borsası’nda BP’nin hisseleri, şirketin temettülerini ödemeyeceği, petrol sızıntısının maliyetine ilişkin artan kaygılar ve şirketin geleceğine ilişkin yaygın spekülasyonlar nedeniyle yüzde 15,8 oranında değer kaybederek 30 doların altına inmişti.





Meksika Körfezi’ndeki petrol sızıntısıyla ilgili düzenli açıklamalarla piyasayı bilgilendiren BP, bu konunun en önemli önceliği olduğunu ifade ediyor.