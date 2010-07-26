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Dünya

BP İcra Kurulu Başkanı görevini bırakıyor

BP İcra Kurulu Başkanı Tony Hayward görevi bırakmaya hazırlanıyor.

26 Temmuz 2010 03:00

T24 - BP'nin neden olduğu Meksika Körfezi'ndeki felaketinin çevrersel etkileri devam ederken BP'den bir haber daha geldi. BP İcra Kurulu Başkanı Tony Hayward'ın görevini bırakmaya hazırlandığı söyleniyor.



28 yıldır BP'de çalışan, BP İcra Kurulu Başkanı Tony Hayward Meksika Körfezi'ndeki sızıntı nedeniyle ABD'de eleştiri oklarının hedefi oldu. Hayward'ın işi bırakmak için şirket yöneticileri ile ayrıntıları görüştüğü ve kararın 24 saat içerisinde açıklanacağı belirtiliyor.

Hayward'ın yerine ise Meksika Körfezi'ndeki sızıntıyı temizleme görevini üstlenen Amerikalı meslektaşı Bob Dudley'nin getirileceği tahmin ediliyor.

BBC muhabirleri BP'nin bu görev değişikliğine uzun süredir hazırlandığını, ancak sızıntıyı önleme girişimlerinin belirli bir aşamaya gelmesinin beklendiğini aktarıyor.

BP Yönetim Kurulu bugün bir araya gelerek Hayward'ın ayrılışını görüşecek.

Yarın ise şirketin ikinci çeyrek bilançosu açıklanacak.

Zararın büyük olacağı, ayrıca temizleme faaliyetleri ve tazminat için ayrılan kaynağın 30 milyar doları bulması bekleniyor.

BP şimdiye kadar büyük zarar etmiş, hisse senetleri yüzde 40 oranında değer yitirmişti.

Sızıntıyı engelleme ve temizlik faaliyetlerinde yetersiz kaldığı düşünülen Hayward'ın ayrılmasının Amerikan yönetiminde memnuniyetle karşılandığı belirtiliyor.



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