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Dünya

BP Genel Müdürü ifade verdi

İngliz petrol şirketi BP'nin Genel Müdürü Tony Hayward, Temsilciler Meclisi ve Senato'dan kurulu ABD Kongresi'nin özel kurulunda, Meksika Körfezi'nde yarattıkları büyük petrol kirlili&

18 Haziran 2010 03:00

T24- Felaketin boyutuna oranla, BP Başkanı Hayward için rahat geçecek gibi olan kurulda, oturum başlarken arka sıralardan adı Diane Wilson olan dinleyici, BP Genel Müdürü'ne "Siz, işlediğiniz suçtan yargılanmalısınız!" diye haykırdı. Wilson, Capitol Tepesi Kongre Polisi tarafından derhal gözaltına alındı.


"Meksika Körfezi'nde yarattığımız felaketten ötürü perişan haldeyim" diye konuşan Hayward, ifade verirken genelde sakin göründü.


İktidardaki Demokrat Parti karşısında muhalefette olan Cumhuriyet Partisi'nden milletvekili Joe Barton, "Barack Obama hükümeti BP'yi haraca bağladı" diye açıklamada bulundu.


Obama hükümetinin BP ile 20 milyar dolarlık tazminat anlaşmasına varması üzerine Cumhuriyet Partili Barton'un açıklaması hakkında açıklamada bulunan Obama'nın makamı Beyaz Saray'ın sözcüsü Robert Gibbs, çok sert konuştu: "Sayın milletvekili Barton Kongre'de, 'ABD tarafından BP'ye büyük ayıp yapılmıştır' dedi. Asıl büyük ayıp, (Obama hükümeti aleyhine) bu sözü sarfedebilen Barton tarafından yapılmıştır. Milletvekili Barton, Meksika Körfezi'nde muazzam zarara uğrayan balıkçıları, küçük ve orta boy iş sahipleri ve halkın menfaatleri yerine büyük şirketleri düşündüğünü gösterdi."


Cumhuriyet Partili Barton'un doğalgaz, petrol hisseleri ve büyük petrol şirketlerinin Cumhuriyetçi Parti'ye bağışlarından 100 bin 470 dolar geliri bulunuyor.

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