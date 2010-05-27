BP deliği çamurla tıkayacak

T24-



BP yetkililerinden Tony Hayward, karadaki kuyularda daha önce başarılı olarak kullanılan ancak denizde 1500 metre derinlikteki bir petrol kuyusu için ilk kez denenen 'ağır çamur' pompalanması yönteminin işe yarayıp yaramadığının öğrenilmesinin en az 24 saat süreceğini söyledi.

Kuyuyu kapatmak için çimento pompalanmasının da planlandığını ifade eden Hayward, kullanılmaya başlanan son yöntemle sonuç alınıp alınmayacağı, petrol sızıntısı miktarının değişip değişmediği konusunda şu an için bir şey söylenemeyeceğini kaydetti.





BP yetkilileri, kullanılan yöntemin bu derinlikteki başarı olasılığının yüzde 60-70 oranında olduğunu söylerken cuma günü bölgeye gitmeyi planlayan ABD Başkanı Barack Obama yöntemin başarı garantisi olmadığını ifade ederek, ''Bu şeyi durdurmak için ihtiyaç duyulan her kaynağı kullanacağız'' dedi.