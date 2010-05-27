T24 LogoT24 Logo
Dünya

BP deliği çamurla tıkayacak

İngiliz BP şirketi, Meksika Körfezi'ndeki petrol platformunda meydana gelen kazadan sonra petrol fışkırtmaya başlayan kuyuyu ''tıkama'' işleminin planlandığı gibi yapılma

27 Mayıs 2010 03:00

T24- İngiliz BP şirketi, Meksika Körfezi'ndeki petrol platformunda meydana gelen kazadan sonra petrol fışkırtmaya başlayan kuyuyu ''tıkama'' işleminin planlandığı gibi yapılmaya başlandığını bildirdi.


BP yetkililerinden Tony Hayward, karadaki kuyularda daha önce başarılı olarak kullanılan ancak denizde 1500 metre derinlikteki bir petrol kuyusu için ilk kez denenen 'ağır çamur' pompalanması yönteminin işe yarayıp yaramadığının öğrenilmesinin en az 24 saat süreceğini söyledi.
Kuyuyu kapatmak için çimento pompalanmasının da planlandığını ifade eden Hayward, kullanılmaya başlanan son yöntemle sonuç alınıp alınmayacağı, petrol sızıntısı miktarının değişip değişmediği konusunda şu an için bir şey söylenemeyeceğini kaydetti.


BP yetkilileri, kullanılan yöntemin bu derinlikteki başarı olasılığının yüzde 60-70 oranında olduğunu söylerken cuma günü bölgeye gitmeyi planlayan ABD Başkanı Barack Obama yöntemin başarı garantisi olmadığını ifade ederek, ''Bu şeyi durdurmak için ihtiyaç duyulan her kaynağı kullanacağız'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24