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Ekonomi

BP CEO'su değişiyor

İngiliz petrol devi BP ikinci çeyrekte 17 milyar dolar zarar etti. Şirketin CEO'su Tony Hayward 1 Ekim'de görevi bırakacak.

27 Temmuz 2010 03:00

T24- Meksika Körfezi'nde aylardır süren sızıntı nedeniyle zor günler yaşayan İngiliz petrol şirekit BP'de beklenen oldu ve CEO değişimi yaşandı.


Şirket CEO Tony Hayward'ın 1 Ekim'de görevi bırakacağını ve yerine Robert Dudley'nin geçeceğini açıkladı. Dudley, BP'nin ABD ve Asya biriminin başında bulunuyor.


Bu karara karşılıklı anlaşmayla varıldığı belirtilen açıklamada, Dudley'in görevine başladığında Londra'ya yerleşeceği, ABD'deki görevlerini BP Amerika'nın Başkanı Lamar McKay'a devredeceği kaydedildi.


Hayward'ın 30 Kasım'a kadar yönetim kurulunda kalacağı ve BP'nin Rusya'daki ortak teşebbüsü TNK-BP'de icrada görevi olmayan yönetici adayı olarak planladığı belirtildi.


17 MİLYAR DOLARLIK ZARAR


Öte yandan BP, ikinci çeyrekte 16.98 milyar dolar zarar ettiğini açıkladı. Şirketin Meksika Körfezi'ndeki petrol sızıntısı ile ilgili olarak ayırdığı karşılık ise 32.2 milyar dolar oldu.

BP, daha önce açıkladığı varlık satışlarından ise gelecek 18 ay içinde 30 milyar dolara kadar gelir bekliyor.

Şirket borçlarını 18 ay içinde 10-15 milyar dolar düzeyine çekmeyi planlıyor.

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