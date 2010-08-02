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Ekonomi

BP, ALMANYA'DAKİ İSTASYONLARINI SATIYOR VİYANA (A.A)

02 Ağustos 2010 12:43

-BP, ALMANYA'DAKİ İSTASYONLARINI SATIYOR VİYANA (A.A) - 02.08.2010 - İngiliz petrol şirketi British Petrolium (BP), Almanya'daki akaryakıt istasyonları zinciri Aral'ı yaklaşık 2 milyar avro (2,6 milyar dolar) karşılığında satmayı planlıyor. Almanya'da yayımlanan Wirtschaftswoche dergisinin haberine göre, ülkede 2 bin 400 istasyonla pazar lideri konumunda bulunan Aral'ın olası alıcıları arasında Fransa'dan Total, Rusya'dan Rosneft ve bağımsız akaryakıt istasyonları zinciri Avia yer alıyor.  Rosneft'in, BP'nin Almanya'daki 2 rafinerisi ile daha ilgilendiği belirtiliyor. BP, Rosneft ve Total, konuyla ilgili şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmadı. BP, Aral'ı 2002 yılında Alman enerji şirketi E.ON ile yaptığı bir anlaşma sonucunda satın almıştı. Bu arada, BP daha önce yaptığı açıklamada, Meksika körfezindeki sızıntıyla ilgili olarak 32,2 milyar dolar karşılık ayırdığını ve gelecek 18 ayda 30 milyar doların üzerinde varlık satmayı planladığını ifade etmişti.

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