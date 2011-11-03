-BP 50 milyor dolar ceza ödeyecek HOUSTON (A.A) - 03.11.2011 - İngiliz petrol şirketi BP, ABD'nin Texas Eyaleti yönetimine 50 milyon dolar çevre kirliliği cezası ödeyecek. Meksika Körfezinde 2005 yılında 15 kişinin öldüğü bir patlamanın da meydana geldiği BP rafinerisinde, hava kirliliği kurallarının ihlal edilmesi nedeniyle şirketin 50 milyon dolar ödemesine karar verildi. BP şirketi ile Texas Eyaleti arasında varılan anlaşmanın, 2005'den bugüne 72 ihlali kapsadığı belirtildi. Texas'daki rafinerisini satmayı planlayan BP şirketinin, bu anlaşmanın ardından satışı daha kolay yapabileceği kaydediliyor.