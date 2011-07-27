BP, 3 ayda 5.3 milyar dolar kâr etti

T24 - 2011'in ilk çeyreğinde 5 milyar dolar kâr eden enerji devi BP, 30 Haziran'a kadar geçen 3 aylık sürede 5.3 milyar dolar kâr açıkladı.



Üretimdeki azalmaya karşın kaydedilen kârın en önemli nedeni petrol fiyatlarındaki artış oldu.



BP'nin 2010 yılının aynı dönemine göre üretiminde yüzde 11 oranında azalma yaşandı.



Şirket geçen yılın aynı döneminde, Meksika Körfezi'ndeki petrol sızıntısı nedeniyle girdiği mali yükümlülükler dolayısıyla 17 milyar dolar zarar etmişti.



BP, felaket nedeniyle ortaya çıkan hasarı karşılamak üzere firmalar, bireyler ve ABD hükümetine toplam 6.8 milyar dolar ödedi.



Şirket ayrıca Körfez'deki temizlik çalışmalarının maliyetini karşılayabilmek için 25 milyar dolarlık varlık satışı gerçekleştirdi.



Ancak üretimdeki azalmanın Libya başta olmak üzere Orta Doğu'daki siyasi huzursuzluklar nedeniyle petrol fiyatlarındaki artışla karşılandığı anlaşılıyor.



2010 Nisan ayında Deepwater Horizon adlı platformda meydana gelen ve 11 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın ardından büyük bir çevre felaketine neden olan petrol sızıntısı yaşanmıştı.



BP, temizlik çalışmalarıyla ilgili bilgi verirken sızıntıdan etkilenen bataklıklar ve sazlıklarda sınırlı çalışma yapılabildiğini, ancak kıyı kesimlerinde temizleme çalışmalarının sona erdiğini açıkladı.



BP ayrıca platformda çalışan taşeron firmalar aleyhine de tazminat davaları açtı.



Şirket, bu firmalardan platformun sahibi olan Transocean'dan 40 milyar dolar talep ediyor.



BP'nin tazminat talep ettiği şirketlerden biri de platformun mekanik güvenliğini sağlayan cihazın üreticisi Cameron International.



