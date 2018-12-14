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Bozüyük'te sendika başkanına silahlı saldırıda 6 gözaltı

Cafer ELMAS/BOZÜYÜK (Bilecik), (DHA)- BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde, Büro Memur- Sen Yalova Şube Başkanı Mustafa Akış'ın (37), tabancayla yaralanması olayı ile ilgili 6 kişi, Eskişehir'de yakalandı

14 Aralık 2018 17:30

Cafer ELMAS/BOZÜYÜK (Bilecik), (DHA)- BİLECİK\'in Bozüyük ilçesinde, Büro Memur- Sen Yalova Şube Başkanı Mustafa Akış\'ın (37), tabancayla yaralanması olayı ile ilgili 6 kişi, Eskişehir\'de yakalandı.
Olay, geçen 28 Kasım\'da Bozüyük\'ün Kasımpaşa Mahallesi\'nde 107 Sokak\'ta meydana geldi. Büro Memur-Sen Yalova Şube Başkanı ve aynı zamanda Bozüyük Dernekler Büro Şefliği\'nde görev yapan Mustafa Akış, evinin önünde kimliği belirsiz ve kar maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla bacaklarından yaralanan Akış, hastaneye kaldırılarak tedavi edildi.
Saldırının şüphelisi oldukları öne sürülen 6 kişi, bu sabah Eskişehir\'de, Bilecik ve Eskişehir polisinin düzenlediği ortak operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler Bozüyük\'e götürüldü.

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