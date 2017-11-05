Bozüyük'te kaza: 1 ölü, 1 yaralı

BOZÜYÜK (Bilecik), (DHA)- BİLECİK\'in Bozüyük ilçesinde, önce iş makinesine, ardından da beton direğe çarpan otomobildeki 2 kişiden 1\'i öldü, diğeri yaralandı.

Kaza dün gece Atatürk Caddesi Bozüyük Adliyesi karşısında meydana geldi. Bilecik yönünden kent merkezine yönüne giden Muharrem Tine (39) yönetimindeki 11 DU 222 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarında yeraltı kablosu döşeme çalışması yapan iş makinesine çarptı. Savrulan otomobil, daha sonra beton çarptığı beton direği devirdi. Kazada otomobilde bulunan Abdullah Kibar (31) olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan sürücü Muharrem Tine kaldırıldığı Bozüyük Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alındı, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



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