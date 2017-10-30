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Bozuk ve son kullanma tarihi geçmiş 1 ton gıda maddesine el konuldu

DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'ın merkez Kayapınar İlçesi'nde yapılan denetimlerde, bozuk ve son kullanma tarihi geçmiş 1 ton gıda maddesi bulundu

30 Ekim 2017 15:03

DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR\'ın merkez Kayapınar İlçesi\'nde yapılan denetimlerde, bozuk ve son kullanma tarihi geçmiş 1 ton gıda maddesi bulundu. Sağlığı tehdit eden gıda ürünlerine el konuldu. 
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi\'nden yapılan açıklamada, Halk Sağlığı Daire Başkanlığı\'na bağlı ekiplerin Kayapınar\'da yaptığı denetimlerde, halkın sağlığını tehdit eden, bozuk ve tarihi geçmiş 1 ton gıda maddesi ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, \"Tutanakla el konulan et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, kuru bakliyat, çikolata, farklı türlerde içecek ve şekerleme türünde gıda maddeleri Karacadağ’da yer alan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çöp Depolama Sahası’nda kontrollü bir şekilde imha edildi. 1 Ocak 2017 tarihinden beri kent genelinde yapılan denetimlerde şu ana kadar 4 ton bozuk ve tarihi geçmiş ürüne el koyarak imha etti\" denildi. 
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, çabuk bozulan, riskli ürünler sınıfında bulunan et ve et ürünleriyle süt ve süt ürünlerinin satın alınırken, son kullanma tarihlerine bakılması konusunda uyarıda bulundu. 

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