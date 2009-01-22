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Dünya

Bozuk sütte 1 idam, 1 müebbet

Çin'de 6 çocuğun öldüğü ve yaklaşık 300 bininin hastalandığı zehirli gıda skandalında ilk mahkumiyet kararı verildi

22 Ocak 2009 02:00

Çin'de en az 6 çocuğun öldüğü ve yaklaşık 300 bininin hastalandığı zehirli gıda skandalında ilk mahkumiyet kararı verildi.

Ülkenin kuzeyindeki Şijiazhuang kentinde görülen davada alınan ilk kararda, Zhang Yujun ölüm cezasına, Zhang Yanzhang da ömür boyu hapse mahkum edildi.

Mahkeme sözcüsü, yöneticilerin, iş adamlarının ve yetkililerin yargılandığı davayla ilgili ilk duruşmada bu 2 kişinin, zehirli gıda ürünlerinin üretiminde ve satışında rolleri bulunmaktan hüküm giydiklerini belirtti. Zhang Yujun'un, zehirli sütün içinde bulunan melamin maddesinin üretildiği bir imalathaneyi işlettiği belirtildi. 

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Bozuk süt nedeniyle torununu kaybeden Zeng Şuzen adlı kadın mahkemenin önünde yere yığılarak ağladı

Mahkemenin, skandalın merkezindeki bir süt şirketinin genel müdürü olan Tian Wenhua hakkındaki kararı da bugün vermesi bekleniyor.

Çin'de çocukların ölmesine ve hastalanmasına neden olan bebek mamasında melamin bulunmasıyla bir skandal patlak vermiş, ardından onlarca süt ve süt ürününde bu maddeye rastlanmıştı.

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