Bozuk sütte 1 idam, 1 müebbet

Ülkenin kuzeyindeki Şijiazhuang kentinde görülen davada alınan ilk kararda, Zhang Yujun ölüm cezasına, Zhang Yanzhang da ömür boyu hapse mahkum edildi.Mahkeme sözcüsü, yöneticilerin, iş adamlarının ve yetkililerin yargılandığı davayla ilgili ilk duruşmada bu 2 kişinin, zehirli gıda ürünlerinin üretiminde ve satışında rolleri bulunmaktan hüküm giydiklerini belirtti. Zhang Yujun'un, zehirli sütün içinde bulunan melamin maddesinin üretildiği bir imalathaneyi işlettiği belirtildi.Mahkemenin, skandalın merkezindeki bir süt şirketinin genel müdürü olan Tian Wenhua hakkındaki kararı da bugün vermesi bekleniyor.Çin'de çocukların ölmesine ve hastalanmasına neden olan bebek mamasında melamin bulunmasıyla bir skandal patlak vermiş, ardından onlarca süt ve süt ürününde bu maddeye rastlanmıştı.