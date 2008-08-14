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Dünya

Bozuk parayla Chevrolet

Kağıt para kullanmaktan nefret eden bir Amerikalı, satın aldığı 2008 model Chevrolet Silverado aracının parasını bozukluklarla ödedi.

14 Ağustos 2008 03:00

ABD'nin Ohio eyaletinde, kağıt para kullanmaktan nefret eden bir adam, satın aldığı 2008 model Chevrolet Silverado aracının parasını bozukluklarla ödedi.

70 yaşındaki emekli mühendis James Jones, Cincinnati'deki bir araba galerisindeki yeni aracı satın almak için 16 kahve kutusu dolu bozukluk hazırladı. Galeri çalışanlarının, bozuklukları sayması 1.5 saatlerini aldı. Ancak kutulardaki bozukluklar aracın 16 bin dolar olan satış fiyatının yarısını karşıladı. Bunun üzerine Jones, geriye kalan parayı çekle ödemek zorunda kaldı.

Çocuğun harçlığı da bozuk para

Jones'un oğlu Dennis, kendisini en çok şaşırtan şeyin ödemenin bozuk parayla yapılması değil, babasının 1981 model aracını değiştirmeye karar vermesi olduğunu söyledi. Babasının, tanıdığı kadarıyla, hep bozuk parasının olduğunu söyleyen Dennis, "Öğlen yemek paramı ve harçlığımı hep bozuk para olarak verirdi" dedi. Galeri sahibi de, 19 yıllık iş hayatında böyle bir şeye rastlamadığını belirterek şaşkınlığını dile getirdi.

'Kağıt para yanar'

Jones da kağıt paradan nefret etmesinin nedenini şöyle açıkladı: "Kağıt para yanar, ancak bozuk paralara zarar vermek daha zor. Her ay 4 ya da 5 rulo bozukluk alırım. 8 bin doları ne kadar zamanda biriktirdiğimi bilmiyorum."

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