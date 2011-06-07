-BOZUK PARA İLE FATURA ÖDEMEYE PARA CEZASI ANKARA (A.A) - 07.06.2011 - ABD'nin Utah eyaletinde bir adam tartışmalı bir hastane faturasını bozuk para ile ödeyince huzuru kaçırmaktan para cezası aldı. Yerel Desert News of Salt Lake City gazetesinin haberine göre, Vernal kasabasındaki Basin Klinik adlı tıp merkezine borçlu olduğu 25 dolarlık faturayı ödemeye giden Jason West, nakit kabul edip etmediklerini çalışanlara sorduktan sonra bankoya 2 bin 500 senti boşalttı ve görevliden saymasını istedi. Polisin verdiği bilgiye göre, West'in bu hareketi bozuk paraların yerlere dökülmesi üzerine çalışanların tepkisiyle karşılandı ve West'in yaptığının onaylanabilir bir hareket olarak görülmediği belirtildi. Polis daha sonra 38 yaşındaki West'e huzuru kaçırmaktan dolayı bir celp gönderdi ve 140 dolar para cezası kesti.