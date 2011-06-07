T24 LogoT24 Logo
Dünya

BOZUK PARA İLE FATURA ÖDEMEYE PARA CEZASI ANKARA (A.A)

07 Haziran 2011 14:49

-BOZUK PARA İLE FATURA ÖDEMEYE PARA CEZASI ANKARA (A.A) - 07.06.2011 - ABD'nin Utah eyaletinde bir adam tartışmalı bir hastane faturasını bozuk para ile ödeyince huzuru kaçırmaktan para cezası aldı. Yerel Desert News of Salt Lake City gazetesinin haberine göre, Vernal kasabasındaki Basin Klinik adlı tıp merkezine borçlu olduğu 25 dolarlık faturayı ödemeye giden Jason West, nakit kabul edip etmediklerini çalışanlara sorduktan sonra bankoya 2 bin 500 senti boşalttı ve görevliden saymasını istedi. Polisin verdiği bilgiye göre, West'in bu hareketi bozuk paraların yerlere dökülmesi üzerine çalışanların tepkisiyle karşılandı ve West'in yaptığının onaylanabilir bir hareket olarak görülmediği belirtildi. Polis daha sonra 38 yaşındaki West'e huzuru kaçırmaktan dolayı bir celp gönderdi ve 140 dolar para cezası kesti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24