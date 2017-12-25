Bozova'da hafif ticari araç devrildi: 7 yaralı

BOZOVA (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Bozova ilçesinde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrilen hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı.

Kaza, bu sabah Şanlıurfa- Bozova karayolunun 16\'ncı kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa yönüne gelen Müslüm Yılmaz yönetimindeki 27 VY 795 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi ile kontrolden çıkarak refüje çarpıp devrildi. Kazada sürücü Yılmaz ile araçta bulunan; Hadi, Emrah, Bünyamin ve İbrahim Yılmaz ile Emrah ve İslim Akdemir yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin çağırdığı ambulanslarla götürüldükleri Bozova Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alındı.

