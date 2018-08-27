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Bozova'da akrabalar arasında arazi kavgası: 4 ölü (3)

CENAZELER ADLİ TIP KURUMU'NDA Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki kavgada ölen 4 kişinin cenazesi, Bozova Devlet Hastanesi'nden cenaze araçlarıyla alınarak Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na getirildi

27 Ağustos 2018 00:43

CENAZELER ADLİ TIP KURUMU\'NDA
Şanlıurfa\'nın Bozova ilçesindeki kavgada ölen 4 kişinin cenazesi, Bozova Devlet Hastanesi\'nden cenaze araçlarıyla alınarak Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu\'na getirildi. Cenazeler, otopsi için morga konuldu.

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