Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Karadağ: Yerli otomobile kenevirden batarya üreteceğiz

Kenevir üretiminin yaygınlaştırılması için bilimsel çalışmalara yönelen Yozgat Bozok Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, yeni nesil bataryaların üretiminde kenevirden yararlanılacağını söyledi.

Tekstilden otomobil sektörüne, inşaat malzemelerinden kozmetik ürünlere, biyokütle yoluyla enerji sektöründen gıda sanayine kadar birçok kullanım alanı bulunan endüstriyel kenevirin ekimi, Yozgat ve çevresinde Bozok Üniversitesi tarafından yapılıyor.

Kenevirin ülke genelinde yaygınlaştırılması ve ekonomiye kazandırılması amacıyla 'endüstriyel kenevir' alanında ihtisas üniversitesi olan Yozgat Bozok Üniversitesi, merkez ve Boğazlıyan ilçesinde yerli ve yabancı olmak üzere 16 çeşit kenevirin deneme ekimini yaparak çalışmalara başladı.

"Kenevir akla hayale sığmayacak birçok alanda kullanılabiliyor"

Kenevirden yararlanarak yeni nesil batarya üretimi gerçekleştirmek için çalıştıklarını da anlatan Rektör Prof. Dr. Karadağ, "Kenevir akla hayale sığmayacak birçok alanda kullanılabiliyor. Bunlardan bir tanesi de enerji sektörüdür. Kenevirin başta biyo kütlesinin özellikle selülöz kısmını, biyo etanol üretiminde ki bu biyo etanolün en az benzinli araçlarda yüzde 10 oranında kullanılma zorunluluğu var.



Özellikle pandemi sürecinde etanol ciddi anlamda değer kazandı. Biyo etanolün üretilmesi de dahil olmak üzere yeni nesil batarya dediğimiz süper kapasitör dediğimiz batarya üretiminde de kenevirden yararlanacağız. Yerli otomobilimizin bataryası neden Yozgat Bozok Üniversitesi'nden çıkmasın. İnşallah hedefimiz bu çerçevede yerli otomobilimizin bataryasının Yozgat Bozok Üniversitesi'nden çıkması gibi bir çalışmanın gayretin içerisindeyiz" şeklinde konuştu. (İHA)