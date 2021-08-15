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Bozkurtlu Aziz Bulut:  Bitmiş durumdayız, sel nedeniyle 40 yıl geriye gittik

“Biz böyle bir afet görmedik"

15 Ağustos 2021 08:59

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bozkurt'ta yaşayan 70 yaşındaki Aziz Bulut, "Bitmiş durumdayız, sel nedeniyle 40 yıl geriye gittik" dedi.

Bulut, “İçim kan ağlıyor. Sel, Bozkurt’u sıfırladı. Bitmiş durumdayız. Sel nedeniyle 40 yıl geriye gittik. Anılarımız çamur altında kaldı.” diye konuştu. 

Hürriyet gazetesinden Erdinç Çelikkan ve Rıza Özel'e konuşan 71 yaşındaki Erkur Çevirgen ise “Biz böyle bir afet görmedik. Çocukluğumuzda çayda yüzerdik. Yüzdüğümüz çay, Bozkurt’u yerle bir etti. Sel bizim içimizi yaktı. Bozkurt’un halini görünce yandım!” ifadesini kullandı. 

 

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