Bozkurt Güvenç bugün son yolculuğuna uğurlanıyor

92 yaşında hayatını kaybeden, antropolog, mimar, eleştirmen ve yazar Bozkurt Güvenç, bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Bilim ve kültür insanı Güvenç, zatürre nedeniyle hayatını kaybetmişti.

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Bozkurt Güvenç kimdir?

Bozkurt Güvenç bir asker ailesinin çocuğu olarak 1926 yılında Samsun'da doğdu. İlk ve ortaokulu babasının vazifesi geregi farklı şehirlerde okudu. Daha sonra Istanbul'da Kabataş Lisesi’nde yatılı okudu. Üniversite eğitimine İstanbul'da İTÜ'de başladı. Bu üniversiteye bir yıl devam ettikten sonra devlet bursuyla Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti ve 1950'de mimarlık öğrenimini ABD’de tamamladı. Türkiye'ye geri döndükten sonra bir müdet TCDD'de çalıştı. 1952'de evlendi. Çok partili sisteme geçişi izleyen Demokrat Parti döneminde eğitim, felsefe ve yabancılaşma sorunlarıyla ilgilendi. Hacettepe Üniversitesi’nde insanbilim bölümünü kurdu. 1969'da doçent, 1977'de profesör unvanlarını aldıktan sonra 1993'te emekli oldu.

Güvenç, araştırmalarında insan, kültür, eğitim ve değişim sorunlarına odaklandı. Ayrıca 1974'te Bülent Ecevit tarafından Başbakanlık Kültür Müsteşarı olarak atandı.



Türk Kimliği kitabı; Güvenç'in Türk kültür tarihinin, Orta Asya bozkırlarından bugünkü Türkiye topraklarına kadar olan yolculuğuyla birlikte sistematik bir biçimde sosyolojik, teolojik ve siyasi açıdan ele aldığı araştırmalarının bir ürünüdür. Kitap 1992 yılında basılmıştır.

Yayımlanmış eserleri

Türkiye Demografyası (HÜ 1971)

Sosyal Kültürel Değişme (HÜ)

İnsan ve Kültür (Remzi 1982, Boyut 2016)

Kültür Sorunu (Remzi 1985)

Japon Kültürü (Boyut 2008)

Mantık ve Metod (AÜ 1992)

Üniversiteye Geçiş (ÖSYM 1992)

Türk Kimliği (Remzi 1992, Boyut 2008)

Der Andere: Der lange Weg zur türkischen Identität (Almanca, Manzara Verlag, Pfungstadt 2013)

Çevirileri

Erich Fromm’dan (Özgürlük Sorunu, Özgür İnsan)

Octavio Paz’dan (Yalnız Dolambacı, Cem)

Ben Ferrington’dan (Darwin Gerçeği, Çağdaş)

Will ve Ariel Durant’dan (Tarihten Dersler, Cem)

Calvin Wels’ten (İnsan ve Dünyası, Remzi)