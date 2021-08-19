Bozkurt Belediye Başkanı: Çöken apartman toprakta, müteahhitin evi kaya zeminde inşa edilmiş

Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, yıkılan Ölçer Apartmanı'nın toprak, yanda müteahhitin oturduğu binanın ise kaya zemine inşa edildiğini belirtti.

Halk TV'den İsmail Saymaz’ın haberine göre, selin temeldeki toprağı boşalttığı için binaların göçtüğünü savunan Yanık, varsa bir ihmalin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Yapı Denetim Dairesi ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne ait olduğunu iddia etti. Yanık, beş kata kadar izin verildiği halde eski başkan döneminde imar planında değişiklik yapılarak, göçen binada sekiz kadar çıkıldığını söyledi.

Yanık, Sele ilişkin 'en kötü senaryo' hazırlığının bulunmadığını, felaketin öngörülemediğini, yalnızca "Araçları çekin" diye anons yapıldığını kabul etti.

Yanık sorulara şu yanıtları verdi:

Ölçer Apartmanı neden çöktü?

Sel tahkimatı yıkınca, binanın altına kadar girdi. Göçerken de gördüm. Birden suya doğru yıkıldı.

Diğerleri sağlamken bu bina neden çöktü?

Bina ana köprüden 100 metre aşağıda. Köprüde sel birden 15-25 metre yığınak yaptı. Hatta köprünün ucunu kopardı. Sel binanın olduğu istikamate hızlı şekilde gitti. DSİ'nin tahkimatı yıktı. Binanın altını oydu. Diyeceksiniz ki, yanı başında yine aynı müteaahitin yaptığı bir bina daha var. Oranın yapısı biraz kayalıkmış.

Yıkılan ne, toprak mıymış?

Toprak evet. Yapı itibariyle belli.

Temeli sağlam olmadığı için yıkıldı, öyle anlıyorum.

Çay oydu altını tamamen.

Bunu mühendisliğiyle ilgili bir problem yok mu, toprağı sel götürüyorsa?

Bina projelendirildiği zaman Yapı Denetim'e gidiyor. Yapı Denetim izni olmadan inşa yapmak mümkün değil. Zemin etüdünde karar verilmesi lazım. Buraya fore kazık gerekiyorsa, fore kazık.

"'Taşkın ihtimali var. Binanın toprakta inşası problemli olur' denebilirdi."

Evet, bilemiyorum. Zemin etütçü uygun görmüş ve yapılmış. Müteahhit yapamaz. Şunu ifade edeyim: Burada sağlam inşaat yapan müteahhitler arasında ilk ikide adam.

Zaten müteahhit Mehmet Özkan yandaki yıkılmayan binada oturuyor. O niye yıkılmıyor?

Kayayı kırarak, bodrum kattan aşağıya inmişler. Sel kayayı yıpratamadığı için...

Yani o kayanın üzerinde, yıkılan bina toprağın.

Evet.

Yarısı göçen apartmanlar neden bu şekilde hasar aldı?

İki tane ön tarafı kısmen göçen yapı var. Hatta Ölçer Apartmanı yanında... Gözlemimi söylüyorum: Tahkimatı yıkınca su onların da altına giriyor. Arkaya geçse tamamen çökertecekti. Ayaklar boşa düşünce ön tarafını göçertmiş. Tamamen yıkılmaması bir mucize.

Bir kat sınırı var mı?

Beş kat.

Bunlar niye 10 kat?

İmar değişikliği yapılmış. 10 kata çıkarılmış.

Ne zaman?

Benden önce. Başka yerlerde de verilen var. Çayın başında ar mesela, iki blok var, 10 katlı.

Belediyenin sorumluluğu yok mu?

Hangi açıdan?

Pekala 'Bunun zemini toprak, yapamazsın' diyebilmeli değil mi?

Türkiye'nin yarısında toprak zeminde inşaat yapılıyor.

Burası dere kenarı.

Dere kenarı da, bir de DSİ var. Tahkimatların yarısından fazlası çöktü. Çökmeseydi o binaların çökme şansı yoktu.

Köprüler nasıl sürüklenip gidebildi?

Ana köprü bir bütün olarak kaldı. Ancak sel iki başını kopardı. Odun yığınağı için set görevi yaptı. Yanlara taştı su.

Diğerleri?

İki yaya köprüsü, araçla geçilen bir köprü, hem yayalar hem de ufak araçların geçtiği birer köprü koptu. Bir de köylere ulaşım sağlayan eski köprü... Beş tane. Ayaklı bunlar.

Sizin döneminizde mi yapıldılar?

Benim dönemimde yapılan bir köprü yok.

Selde gidecek gibi yapılmışlar.

E yani. Ayaklı köprü yapmamak gerekiyor. Açık konuşmak gerekirse, bir çok yerde set görevi yaptı.

Tomruk depolarının durumu nedir?

Sel yüzde 50 tomruk, yüzde 50 de sağlam ağaçları sökerek gelmiş. Tomruk sahası şehir merkezinden aşağıda. Ondan sonra yerleşim yok.

Gelenler tomruk değil mi?

Şöyledir: Kesim yapılan yerlerde sevk etmek üzere istif yapılan tomruklardır.

Kaybınız ne kadar?

Dün (önceki) akşam itibariyle vefat 62'ydi. Ama kayıplarımız var. 20 civarında.

Toplam vefat 100'ün üzerine çıkar mı?

90'larda kalır gibi gözüküyor.