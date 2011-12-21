-Bozkır: Sanıyorum tasarı Fransa meclisinden geçecek İSTANBUL (A.A) - 21.12.2011 - TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Fransa meclisindeki 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddedilmesini suç sayan yasa teklifine ilişkin olarak, ''Yarınki oylamada bu tasarı Fransa meclisinden geçecek, öyle gözüküyor. Ancak meclisten geçtikten sonra senato aşaması var. Sanıyorum o aradaki dönemde orada yaptığımız temaslar ve verdiğimiz mesajlardan etkilenen bir siyaset izlenecek'' dedi. Yasa teklifinin, Fransa meclisinde engellenmesi için Paris'te sürdürdüğü temaslarını tamamlayan TBMM heyeti, THY'nin tarifeli uçağıyla İstanbul'a geldi. TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, Atatürk Havalimanı'nda Fransa'daki temaslarına ilişkin olarak basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Fransa'da, Fransız kamuoyunun bilgilendirilmesi ve Fransız siyasetçilerinin başka bir tabloyu da görebilmesi açısından çok yoğun temaslar yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti: ''Heyet olarak üzerimize düşeni yaptığımızı düşünüyorum. Bizim görüştüğümüz kişiler, ilk başta bu yasa teklifine Türkiye'de bu kadar büyük tepki gösterileceğini ve Türkiye-Fransa ilişkilerinin bu tasarıdan dolayı bu kadar zarar görme ihtimali olduğunun farkında değillerdi. Bütün verdiğimiz mesajlarla kendilerinde bu endişeyi yarattık. Tabii, neyin ne olacağını şimdiden kestirmek mümkün değil. Ancak Türk-Fransız ilişkilerine önem veren Fransızların ve siyasetçilerin bunu durdurma teşebbüsünü yapmaları lazım. Aksi takdirde bu tasarı senatodan da geçerse o zaman herkes ektiğini biçecek. Bu da hem Fransa'ya çok büyük zarar verecek, hem Türkiye-Fransa ilişkilerine çok büyük zarar verecek.'' -Sarkozy'nin, Cumhurbaşkanı Gül'ün telefonuna çıkmaması- Bozkır, bir gazetecinin ''Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün telefonlarına Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin çıkmadığı yolunda bazı haberler var. Bu, oradaki temaslarınızda gündeme geldi mi?'' şeklindeki sorusu üzerine şunları söyledi: ''Zaten bütün bu geldiğimiz noktada Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin önemli bir rolü var. Gerçekten Türkiye-Fransa ilişkilerine, Fransa cumhurbaşkanları arasında bu kadar olumsuz yaklaşan şu ana kadar hiçbir cumhurbaşkanı olmadı. AB sürecimizin bu noktada yavaş ilerlemesi, hatta durma noktasına gelmesinde Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin büyük rolü var. İkili ilişkilerimizi ayırdığını ifade ediyordu, böyle bir tasarının geçmeyeceğine dair sayın başbakanımıza ve görüştüğü kişilere sürekli teminatlar verdi, ancak birkaç bin oy uğruna bu hamleyi yapmış olması aslında anlaşılamaz bir durum değil. Cumhurbaşkanımızın telefonlarına çıkmaması da aslında daha önce sergilediği olumsuz yaklaşımın bir devamı niteliğinde. Bu noktadan sonra telefonlarımıza çıkmayacak kadar bir psikolojik durum içindeyse görüşmenin de bir faydası olmadığını düşünüyorum.'' Bozkır, ''Fransa'ya ekonomik ambargo argümanı gündeme getirilmeli mi?'' şeklindeki bir soru üzerine de şöyle dedi: ''Siyasette ve diplomaside olay gerçekleşmeden atılacak adımın açıklanması doğru değildir. Fransa'da bir tablo çizdik, Türkiye-Fransa ilişkilerinin nelerden ibaret olduğunu, 20 milyar avroluk bir ticaret ve ekonomik işbirliği hacmi olduğunu göz önüne serdik. Fransa'nın, Türkiye'deki değer verdiğimiz eğitim kurumları, Türkiye'ye gelen turistler, gelecekte Türkiye'nin büyümekte olan ekonomisiyle enerji ve hava ulaşımı alanında yapacağı yatırımlardan söz ettik. Fransa'nın bunlara bakıp kendine göre Türkiye'nin ne yapabileceğini, kendi muhayyilesini kullanarak çizmesi daha doğru olacak dedik. Bugün itibariyle şu adımı atarız, bu atımı atarız noktasında değiliz. Dolayısıyla zamanı geldiğinde hepsinin gereği yerine getirilir.''