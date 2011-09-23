-Bozkır'dan Suriye değerlendirmesi TBMM (A.A) - 23.09.2011 - TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Suriye'nin, Türkiye'nin terörle mücadelesinde olumsuz rol oynayabilecek bir ülke olduğunu belirterek, ''Terör örgütünün elebaşını yıllarca ülkesinde barındıran statükonun temsilcileri hala Suriye'yi yönetiyor'' dedi. Bozkır, Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Marc Bailey'i kabul ettikten sonra gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, Kanada Büyükelçisi ile görüşmesinin uzun sürdüğünü anımsatarak, ''Ermeni iddialarıyla ilgili bir sıkıntı vardı...'' sözleri üzerine Bozkır, iki ülke arasında çok iyi gitmesi gereken ilişkilerin, maalesef Kanada'da iç politikada yaşanan gelişmeler nedeniyle Türkiye'yi rahatsız edecek boyutlara ulaştığını söyledi. Bozkır, iki ülkenin ortak çıkarları olduğunu ifade ederek, iki ülke ilişkilerinin nasıl düzeltilebileceği konusunda arayış içerisinde olduklarını kaydetti. Bozkır, ''NATO çerçevesinde Malatya'ya füze savunma sistemi kurulması ile ilgili konunun Meclis'e gelmesine gerek olup olmadığı'' yönündeki bir soruyu yanıtlarken, bu konuyu araştırdıklarını ve bu konuda henüz kendilerine ulaşan bir bilgi olmadığını belirtti. -''Terör örgütünün elebaşı yıllarca Suriye'de yaşadı''- ''Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın, iktidarını korumak için ülkesini Lübnan'a çevireceği'' yönündeki haberler anımsatılarak, ''bunun Türkiye'yi nasıl etkileyebileceği'' yönündeki bir soruyu yanıtlarken de Bozkır, Suriye'deki gelişmelerin, Tunus ve Libya'daki gelişmelerden çok daha fazla Türkiye'yi etkileyeceğini söyledi. Volkan Bozkır, Suriye'nin, Türkiye'nin terörle mücadelesinde olumsuz rol oynayabilecek bir ülke olduğunu söyledi. Terör örgütünün elebaşının yıllarca Suriye'de yaşadığını ifade eden Bozkır, ''Terör örgütünün elebaşını yıllarca ülkesinde barındıran statükonun temsilcileri hala Suriye'yi yönetir konumundadır. Türkiye'nin Suriye ile olan ilişkilerine bu perspektiften bakarak daha dikkat edilmesi gerekmektedir'' dedi. Suriye'nin iyi olmasının Türkiye'nin en büyük arzusu olduğunu ve Esad'ı da uluslararası platforma taşıyan ülkenin Türkiye olduğunu kaydeden Bozkır, başlarda ümit veren Beşşar Esad'ın, daha sonra hayal kırıklığına uğratan adımlar attığını bildirdi. Bozkır, Türkiye'nin diğer ülkelere olduğu gibi Suriye'ye de doğru yolu anlattığını, ancak Esad'ın bu çağrılara kulağını tıkadığını ifade etti. Suriye'nin bir an önce demokratik süreci tamamlaması ve halkın arzu ettiği bir yönetim şekline kavuşması gerektiğini vurgulayan Bozkır, ''Bir lider, ülkesinde yönetimini sürdürmek için iç savaşı körükleyecek noktaya gelmişse bu, onun ne kadar vahim bir noktada olduğunun da göstergesidir'' dedi.