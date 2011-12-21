-Bozkır Fransa'yı uyardı PARİS (A.A) - 20.12.2011 - TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddedilmesini suç sayan yasa teklifinin Fransa meclisinde kabul edilmesinin, Türk-Fransız ilişkilerinde önemli zararlara yol açacağını belirterek, ''Herkes ektiğini biçer.Balkanlar, Ortadoğu, Akdeniz ve Kafkasya'da önemli aktör Türkiye'yi kaybetmek Fransa'nın çıkarına değil''dedi. TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, Paris'te Türk gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında, yasa teklifinin iç siyaset hesapları uğruna meclis gündemine geldiği inancında olduğuna işaret ederek, ''Fransa, okyanusta birkaç balık avlamak uğruna, bütün okyanustaki balıkları tehlikeye atmak yolunu tercih ediyor''diye konuştu. TBMM heyetinin temaslarının oldukça yararlı olduğunu vurgulayan Bozkır, temaslar sayesinde Fransız medyasının ve kamuoyunun Noel'den birkaç gün önce oldu bitti ile meclisten geçirilmeye çalışılan yasa teklifinden haberdar olduğunu ifade etti. Yasa teklifinin büyük ihtimalle meclisten geçmesinin beklendiğine değinen Bozkır, ''Bizim umudumuz, Fransa'da aklıselim insanların bu teklifin zararlarını ve Türk-Fransız ilişkilerine vereceği darbeyi görüp daha sonra yasalaşmadan önce senatoya gelmelerini önlemeleri'' ifadesini kullandı. Türk ve Fransız ekonomik ilişkileri hakkında çeşitli rakamlar veren Bozkır, enerji projeleri ve Airbus projesi gibi iki ülkenin işbirliği yapacağı birçok alanın yasa teklifinin kabulü halinde olumsuz etkilenebileceği uyarısında bulundu. Volkan Bozkır, yasa teklifinin AB'nin en önemli kuralları olan ifade ve düşünce özgürlüğüne aykırı olduğunu kaydetti.