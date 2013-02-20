T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bekir Bozdağ'ın konferansını protesto edenlere gaz, gelenlere GBT!

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın Marmara Üniversitesi'nde katıldığı konferansı protesto eden öğrencilere polis sert müdahale etti. Bozdağ'ı dinlemek isteyenlerin GBT'sine bakıldı

20 Şubat 2013 14:01

 Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın Marmara Üniversitesi'nde katıldığı konferansı protesto eden "Gençlik Muhalefeti" adlı yaklaşık 30 kişilik grup, Kadıköy İskele Meydanı'nda toplandı. Pankart açan grup, konferansın düzenlendiği Marmara Üniversitesi'nin Haydarpaşa kampusuna yürümek istedi. Polis grubun yürümesine izin vermedi. Polis, kampusa yürümekte ısrarcı olan gruba, sert müdahalede bulundu. Önce biber gazı kullanan polis, tekrar toplanıp yürümek isteyen Gençlik Muhalefeti'ne üye grubu jop kullanarak dağıttı. Biber gazından bazı göstericilerin etkilendiği görüldü.

 

'Öğrencilerin GBT'lerine bakıldı'

 

Marmara Üniversitesi'ndeki Bekir Bozdağ'ın konferansını izlemek isteyenler, iddiaya göre, ilk olarak isimlerini yazdırdı. İsimleri listede olan öğrenciler, önce Genel Bilgi Taraması'ndan (GBT) geçti. Ardından X-Ray cihazından geçirilen öğrenciler ardından, öğrenci kimliği kontrolünden ve üst aramasından geçirilerek, salona alındı.

ETİKETLER

bekir bozdağmarmara üniversitesiprotestogbtüst aramasıpolisgaz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24