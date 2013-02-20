Bekir Bozdağ'ın konferansını protesto edenlere gaz, gelenlere GBT!

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın Marmara Üniversitesi'nde katıldığı konferansı protesto eden "Gençlik Muhalefeti" adlı yaklaşık 30 kişilik grup, Kadıköy İskele Meydanı'nda toplandı. Pankart açan grup, konferansın düzenlendiği Marmara Üniversitesi'nin Haydarpaşa kampusuna yürümek istedi. Polis grubun yürümesine izin vermedi. Polis, kampusa yürümekte ısrarcı olan gruba, sert müdahalede bulundu. Önce biber gazı kullanan polis, tekrar toplanıp yürümek isteyen Gençlik Muhalefeti'ne üye grubu jop kullanarak dağıttı. Biber gazından bazı göstericilerin etkilendiği görüldü.

'Öğrencilerin GBT'lerine bakıldı'

Marmara Üniversitesi'ndeki Bekir Bozdağ'ın konferansını izlemek isteyenler, iddiaya göre, ilk olarak isimlerini yazdırdı. İsimleri listede olan öğrenciler, önce Genel Bilgi Taraması'ndan (GBT) geçti. Ardından X-Ray cihazından geçirilen öğrenciler ardından, öğrenci kimliği kontrolünden ve üst aramasından geçirilerek, salona alındı.