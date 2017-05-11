Bozdağ'ın ABD'ye verdiği 'iade' dosyasından: FETÖ, o iki ülkeye kaçmayı planlıyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın ABD’ye verdiği yeni dosyaya göre Fethullah Gülen'in Brezilya veya Arjantin’e kaçmayı planladığı, buradaki vakıfların hazırlık yaptığı iddia edildi.

İade dosyasının üst yazısında Gülen'in iade edilmesi amacıyla acilen geçici olarak tutuklanması talep ediliyor. Yazıda "Gülen, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır, halen 1857 Mount Eaton Rd. 18353 Pensilvanya ABD adresinde ikamet etmektedir. Bu şahıs ülkemizde işlenen birçok suçun yanı sıra 15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsü talimatını veren kişi olması nedeniyle tutuklanması için aranmaktadır. Anlaşmanın 15. maddesi uyarınca Gülen'in konutunda ve çalışma yerlerinde arama yapılarak darbe teşebbüsü ile ilgili delillere el konulmasını talep ediyoruz" deniliyor.

"Sığınma talebinde bulundu"

Sabah'ın haberine göre, dosyanın üst yazısında, Gülen'in Brezilya'ya sığınma talebinde bulunduğu, Brezilya ya da Arjantin'e kaçabileceği, buradaki vakıfların hazırlık yaptığı yönünde istihbari bilgiler elde edildiği öne sürülüyor. Yazıda, Gülen'in elde edilmiş mali gücün, ABD'den kaçmasına olanak sağlayacağı da belirtiliyor.