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BBC Türkçe

Bozdağ'dan 'tek tip kıyafet' açıklaması: Önümüzdeki KHK'lardan birine konulabilir

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, sanıklara tek tip kıyafet zorunluluğu getirilmesi için yasal düzenleme yapılması gerektiğini söyledi. Bozdağ, önümüzdeki günlerde yayımlanacak KHK'larda bu konunun da yer alabileceğini belirtti.

29 Nisan 2018 20:30

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, sanıklara tek tip kıyafet zorunluluğu getirilmesiyle ilgili düzenlemeyle ilgili çalışmanın devam ettiğini ve önümüzdeki günlerde yayımlanacak Kanun Hükmündeki Kararnamelerden (KHK) birinde bu konunun da yer alabileceğini söyledi.

TRT Genel Müdürlüğü'nde gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya gelen Bozdağ, sanıklara tek tip kıyafetin rengi konusunda bir belirsizlik olmadığı ancak kapsamıyla ilgili yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Bekir Bozdağ, "Bakanlık üzerinde çalışıyor, o çalışmayı hükümetimizle paylaşacak. Ondan sonra son şekli verilecek. Muhtemelen önümüzdeki süreçte çıkacak kanun hükmünde kararnamelerden birine o düzenleme konulabilir" dedi.

Bozdağ, bu konuda KHK ile düzenleme yapılıp yapılmayacağına dair bir soruya ise "KHK'ya konabilir bu yasal çalışma. Çünkü Ekim'de Meclis açıldığı için o zamana kadar zaten yasalaşma imkanı yok" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü için düzenlenen etkinliklerden birinde yaptığı konuşmada, Fethullah Gülen Cemaati ile bağlantılı davalarda sanıkların mahkemeye "Guantanamo'da olduğu gibi tek tip elbise ile çıkarılması" çağrısı yapmıştı.

Bu çağrı üzerine Adalet Bakanlığı bir çalışma başlattı.

Basında yer alan haberlerde, sanıklara badem kurusu renginde kıyafetler giydirileceği ve bununla ilgili bazı deneme modellerinin de üretildiği bildirilmişti.

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