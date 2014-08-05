T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bozdağ'dan HSYK 3. Daire Başkanı Hamsici'ye: Korsan açıklamalar yapıyor

HSYK 3. Daire Başkanı Ahmet Hamsici, hâkim ve savcıların gözaltına alınacağı iddialarına ilişkin, 'yargının hukuka aykırı işlemler için kalkan olarak kullanılamayacağını' söylemişti

05 Ağustos 2014 19:09

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, HSYK 3. Daire Başkanı Ahmet Hamsici'nin "Hakimler ve savcılar korkutulmaya çalışılıyor" açıklamasına ilişkin, "Hamsici'nin açıklaması korsan açıklamadır. Yargının tarafsızlığına siyasiler gölge düşürmüyor, giydiği cübbeyi inandığı ideolojinin, cemaatin emrine sunan sayıları az da olsa yargı mensupları yargı bağımsızlığına gölge düşürüyor" dedi.

"Hamsici'nin açıklamaları HSYK'yı bağlamaz, şahsi görüşleridir" diyen Bozdağ, "Açıklama yapma yetkisi kurula aittir. Açıklamaya baktığınızda bir takım yerlere mesajlar gönderiyor" ifadeasini kullandı.

 

'Yargıda da olur mu?'

 

"Operasyonun yargı ayağı olacak mı?" sorusuna Bozdağ,  "Hakim ve savcıların soruşturulması ve kovuşturulmasının usulü diğer kamu görevlilerine göre farklılık arz ediyor. Onlarla ilgili ayrı bir prosedür var" diyen Bekir Bozdağ, şöyle devam etti:"Ben HSYK Başkanı, Adalet Bakanı olarak hakim ve savcılarımızın sucu, bucu diye ayrılmasını yaftalanmasını isimlendirilmesini çok yanlış görüyorum ve bundan da fevkalede rahatsızım. Yargının içerisinde Fethullah Gülen'e bağlı şu kadar hakim ve savcı ifadelerini duydukça üzülüyorum. Bu yargı, sadece milletin yargısıdır. Anayasa ve hukuka, kanuna, vicdanına bağlı olmalıdır. Onun dışında hiçbir kimseye bağlı olmamalıdır. Yargının üzerindeki Fethullah Gülen gölgesini veya bir tarikatın bir ideolojinin bir siyasetin gölgesini kaldıracak olan şey anayasa ve yasalarda yapılacak değişiklikler değildir. Biz ne değişiklik yaparsak yapalım bunu başarma şansımız gözükmüyor. Bunu yargıda görev yapan hakim ve savcılar kaldırabilir. Verdikleri adil kararlarla kaldırılabilir" dedi.

 

Hamsici ne demişti?

 

HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici dün yaptığı açıklamada, "Gerek sosyal gerekse yazılı ve görsel medyada hakim ve savcılara yönelik operasyonların yapılacağı yönünde sıkça haberler yapılmakta, hatta bir kısım hakim ve savcıların isimleri de zikredilerek gözaltına alınacağı ve tutuklanacağı yönünde planlı ve organize bir şekilde kamuoyu oluşturularak hakim ve savcılar korkutulmaya, bu yolla yargının baskı altına alınmaya çalışıldığı görülmektedir." ifadelerini kullanmıştı.

ETİKETLER

bozdağyargıahmet hamsiciakpak partihsykhakim ve savcılarhukuk

İlgili Haberler

HSYK 3. Daire Başkanı: Hakimler ve savcılar korkutulmaya çalışılıyor

HSYK 3. Daire Başkanı Ahmet Hamsici, yargının hukuka aykırı eylem ve işlemlerin aklanması için de kalkan olarak kullanılamayacağını açıkladı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24