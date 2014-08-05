Bozdağ'dan HSYK 3. Daire Başkanı Hamsici'ye: Korsan açıklamalar yapıyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, HSYK 3. Daire Başkanı Ahmet Hamsici'nin "Hakimler ve savcılar korkutulmaya çalışılıyor" açıklamasına ilişkin, "Hamsici'nin açıklaması korsan açıklamadır. Yargının tarafsızlığına siyasiler gölge düşürmüyor, giydiği cübbeyi inandığı ideolojinin, cemaatin emrine sunan sayıları az da olsa yargı mensupları yargı bağımsızlığına gölge düşürüyor" dedi.

"Hamsici'nin açıklamaları HSYK'yı bağlamaz, şahsi görüşleridir" diyen Bozdağ, "Açıklama yapma yetkisi kurula aittir. Açıklamaya baktığınızda bir takım yerlere mesajlar gönderiyor" ifadeasini kullandı.

'Yargıda da olur mu?'

"Operasyonun yargı ayağı olacak mı?" sorusuna Bozdağ, "Hakim ve savcıların soruşturulması ve kovuşturulmasının usulü diğer kamu görevlilerine göre farklılık arz ediyor. Onlarla ilgili ayrı bir prosedür var" diyen Bekir Bozdağ, şöyle devam etti:"Ben HSYK Başkanı, Adalet Bakanı olarak hakim ve savcılarımızın sucu, bucu diye ayrılmasını yaftalanmasını isimlendirilmesini çok yanlış görüyorum ve bundan da fevkalede rahatsızım. Yargının içerisinde Fethullah Gülen'e bağlı şu kadar hakim ve savcı ifadelerini duydukça üzülüyorum. Bu yargı, sadece milletin yargısıdır. Anayasa ve hukuka, kanuna, vicdanına bağlı olmalıdır. Onun dışında hiçbir kimseye bağlı olmamalıdır. Yargının üzerindeki Fethullah Gülen gölgesini veya bir tarikatın bir ideolojinin bir siyasetin gölgesini kaldıracak olan şey anayasa ve yasalarda yapılacak değişiklikler değildir. Biz ne değişiklik yaparsak yapalım bunu başarma şansımız gözükmüyor. Bunu yargıda görev yapan hakim ve savcılar kaldırabilir. Verdikleri adil kararlarla kaldırılabilir" dedi.

Hamsici ne demişti?

HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici dün yaptığı açıklamada, "Gerek sosyal gerekse yazılı ve görsel medyada hakim ve savcılara yönelik operasyonların yapılacağı yönünde sıkça haberler yapılmakta, hatta bir kısım hakim ve savcıların isimleri de zikredilerek gözaltına alınacağı ve tutuklanacağı yönünde planlı ve organize bir şekilde kamuoyu oluşturularak hakim ve savcılar korkutulmaya, bu yolla yargının baskı altına alınmaya çalışıldığı görülmektedir." ifadelerini kullanmıştı.