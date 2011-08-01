-BOZDAĞ'DAN GİZEM'İN AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI TRONDHEIM (A.A) - 01.08.2011 - Gizem Doğan'ın, Norveç'in Trondheim kenti yakınlarında Kolsdat stadyumunda kılınan cenaze namazına katılan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, ''Bu olay bütün insanlığa büyük mesajlar veriyor. İdeolojik körlüğün bir insanı nasıl canavarlaştırdığını gösteriyor'' dedi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Gizem Doğan'ın, Norveç'in Trondheim kenti yakınlarında Kolsdat stadyumunda kılınan cenaze namazına katılan Bozdağ, Doğan ailesine başsağlığı diledi. Bozdağ, burada yaptığı konuşmada, ''Sevginin, saygının, iyiliğin, kardeşliğin, hoşgörünün kazanması için gencecik yaşında mücadeleyi kendisine prensip edinmiş ve hakkın rahmetine kavuşan sevgili kızımız Gizem'in maddi ve manevi huzurunda ve onunla beraber hayatını kaybeden diğer gençlerimizin manevi huzurunda saygıyla eğildiğini'' ifade etti. Bozdağ, ''Umarım ve dilerim ki bundan sonra ne Norveç'te ne de dünyanın başka ülkelerinde böylesi bir insanlık suçu, böylesi büyük bir ideolojik terör, böylesi bir vahşet bir daha yaşanmaz. Dileğim bu son olsun'' temennisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başsağlığı dileklerini de aktaran Bozdağ, ''Bu olay bütün insanlığa büyük mesajlar veriyor. İdeolojik körlüğün bir insanı nasıl canavarlaştırdığını gösteriyor'' şeklinde konuştu. Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Onun için bizler, hepimiz hem Norveç yönetimi hem Türkiye'dekiler hem Avrupa (Birliği) yönetimi hem de halklar, insanlar hepimiz sevgi büyüsün, saygı büyüsün, kardeşlik büyüsün, hoşgörü büyüsün ve her yerde kök salsın diye daha fazla çalışmak zorundayız. Kin büyürse nefret büyürse, kendi dışındakilere hoşgörüsüzlük, saygısızlık büyürse bunun bütün ülkeler için vahşet olduğunu, bütün ülkelerin, bütün insanların üzerine karabasan gibi çöktüğünü hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu nedenle biz Türkiye olarak dünyanın neresinde olursa olsun, kimden gelirse gelsin her türlü terörün karşısına durmayı ve teröre karşı bütün milletlerin, bütün ülkelerin tek bir devlet, tek bir millet gibi tek bir duruş ortaya koymasının insanlığın geleceği için hayati önem taşıdığına inanıyoruz.'' Herkesi Norveç'teki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin hatıralarına sahip çıkmaya ve bu olay karşısında kendisini sorgulamaya davet eden Bozdağ, ''Sevgisizliğin, saygısızlığın, kin, nefret ve ayrımcılığın olmadığı bir dünya için hep beraber daha çok çalışmalıyız'' ifadesini kullandı. İkinci Dünya Savaşı'nı örnek göstererek, aksi halde insanlığın büyük bedeller ödediği uyarısında bulunan Bozdağ, ''Bu kör anlayışlar 21'inci yüzyılda yeşerirse insanlık yeni bedeller ödemek zorunda kalır. Yeni bedeller ödememek için sevgi bahçesinin, saygı bahçesinin, kardeşlik bahçesinin daha da iyi hale gelmesi için hep beraber çalışmak zorundayız'' dedi. Bozdağ, Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun terör kurbanı Gizem'im yakınlarına söylediği ''Terör eylemi yapanlar, şiddete başvuranlar, insanları öldürenler ne yaparsa yapsın biz inadına sevgi, inadına kardeşlik, inadına hoşgörü, inadına insanlık demeye devam edeceğiz'' şeklindeki sözlerini tekrarladı.