Bozdağ'dan Avusturya Başbakanı'na yanıt: Türkiye'nin önemini kavrayamamış

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki üyelik müzakerelerinin sonlandırılması çağrısında bulunan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'a "Avusturya'da ırkçılık zirve yapmıştır, Başbakan bu ırkçıların söyledikelrini hükümet koltuğunda dile getirmektedir. Bunları yapanlarla ilgili herhangi bir işilem yapmayanların Türkiye'ye demokrasi ve hukuk dersi vermeye hakkın yoktur" sözleriyle tepki gösterdi.

Suriye'nin batısındaki Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin de bilgi veren Bozdağ, "Toplam 49 kahraman mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Harekat kapsamında terör örgütü mensubu 3 bin 755 terörist etkisiz hale getirildi. 332 bölge ise kontrol altına alındı" ifadelerini kullandı.

Bozdağ'ın konuşmasından satır başlar şöyle:

"Zeytin Dalı Harekatı başarılı bir şekilde ilerledi. Toplam 49 kahraman mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Harekat kapsamında terör örgütü mensubu 3 bin 755 terörist etkisiz hale getirildi. 332 bölge ise kontrol altına alındı. Toplam alan ise 2 bin kilometre karedir. Şu anda kontrol tamamen TSK elindedir. Terör unsurları bölgeden uzaklaştırılmıştır.

Biz beklerdik ki Türkiye'yi bu noktada taktir etsinler ama taktir etmediler. Harekat şuan devam etmektedir. Bölgeden kaçan teröristler tuzaklama yapmıştır. TSK uzman ekipleri ile bölgede tuzaklanmış mayınları tespit edip, imha çalışmalarını yürütmektyedir.

Harekat boyunca herhangi bir sivilin ölmesi bir yana burnunun kanaması bile söz konusu olmamıştır. Bu TSK'nın büyük bir başarısıdır, diğer ülkelere de örnek olan bir başarıdır.

Şu anda önemli bir aşama alındı ama yapılacak epey bir çalışma var. Tuzakların temzilenmesi sürerken bölgede vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. 8 bin 100 aileye insani yardım ulaştırılmıştır. Bölgedeki 5 hastane 11 sağlık ocağının çalışır hale getirilmesi için çalışmalar devam ediyor.

İçme suyu ile ilgili Afrin'de bazı sıkıntılar olduğunu biliyoruz, bunun giderilmesi için çalışmalar yapılıyor. Orada gerek üretilen zeytin ve zeytin yağı ve diğer ürünlerin aksamadan devam etmesi ve ticaretinin yapılması için de mekanizmalar oluşturulmaktadır."

Türkiye-AB Zirvesi

Türkiye AB tam üyelik sürecine büyük önem vermektedir. Türkiye sabır ile bu hedefi devam ettirmektedir. Varna'da Türkiye-AB zirvesi gerçekleşrildi. Umarız ki bu zirve yeni bir kapı aralar. Avurturya Başbakanı'nın yeterli devlet tecrübesi olmadığı için Türkiye'nin değerini tam olarak anlamış değil.

Avusturya Başbakanı'na yanıt

Avusturya'da ırkçılık zirve yapmıştır, Başbakan bu ırkçıların söyledikelrini hükümet koltuğunda dile getirmektedir. Türkiye'nin önemini kavrayamamış durumda. Avusturya'daki aşırı sağcıların düşüncelerini dile getiriyor. Bunları yapanlarla ilgili herhangi bir işilem yapmayanların Türkiye'ye demokrasi ve hukuk dersi vermeye hakkın yoktur, bunu kabul etmemiz mümkün değildir.

ABD ile Menbiç görüşmeleri

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Türkiye'ye geldi. 19 Mart'ta sayın Tillerson ile Çavuşoğlu'nun bir araya gelşmesi ve konuşulan konuların ele alınması bekleniyordu. Tillerson'ın değişmesi sonucu bu görüşme gerçekleşmedi. Dışişleri Müsteşarımız önümüzdeki günlerde ABD'ye gidecek.

Çiftlikbank soruşturması

Gündemimize yeni düştü. Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız konuyu soruşturmuştur. İlgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Yürütülen soruşturma kapsamında 6 kişi için kırmızı bültenle arama kararı verilmiştir.

Bakanlığımızı piramit satış sistemi kullanan 65 şirket hakkında sorşturma açılmıştır.

İngiltere- Rusya arasındaki kriz

İngiltere bağımsız bir devlet. Diplomatik ilişkilerini sürdürüp sürdürmemesine kendisi karara vereir. Türkiye ile Rusya arasında olumlu ve iyi ilişkiler vardır.

Cinsel istismar düzenlemesi

Çalışma tamamlandı. uzlaşılamayan bir konuyor. Karar alınması gereken bir konu var. Bu konu ile ilgili gerekli kararlar alındı. Bakanımız bir sunum yapma fırsatı bulamadı. Çalışma bitti, kararlar verildi. İçerik ile ilgili şuan da bir detay vermeyelim.

Sayın Trump, Cumhurbaşkanımıza, 'Biz size patriot verebiliriz' deyince, Sayın Cumhurbaşkanımız da 'Biz de hava savunma sistemimizi çeşitlendirebiliriz, Türkiye olarak Amerika'dan patriot sistemini alabiliriz' diye bir görüşme oldu. Bu görüşme, Türkiye'nin bu noktadaki tavrını ortaya koymuştur. Eğer Amerika Birleşik Devletleri bize patriot savunma sistemini verirse, biz bunu Türkiye olarak almaya hazır olduğumuzu ifade ettik. Ancak o görüşmeden sonra bu konuda henüz taraflar arasında bugüne kadar bir görüşme gerçekleşmedi."

Bakanlar Kurulu sona erdi

Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında toplandı. Çankaya Köşkü'nde saat 11.30'da başlayan toplantı saat 19:45'te sona erdi.