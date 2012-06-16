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Bozdağ'dan Anayasa Mahkemesi'ne Köşk eleştirisi: '2. kez' kararı Anayasa'ya aykırı

Bozdağ, Anayasa Mahkemesi'nin Cumhurbaşkanı Gül'ün görev süresi kararını değerlendirdi...

16 Haziran 2012 17:53

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı Bozdağ, Anayasa Mahkemesi’nin Cumhurbaşkanı’nın görev süresine ilişkin verdiği kararın Anayasa ’ya aykırı olduğunu belirtti.

Bekir Bozdağ, Haliç Kongre Merkezi’nde Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni’ne katıldı. Tören öncesinde gazetecilerin Anayasa Mahkemesi’nin Cumhurbaşkanı’nın görev süresine ilişkin sorularını yanıtlayan Bozdağ, ilk olarak Anayasa Mahkemesi’nin kararının bağlayıcı olduğunu hatırlattı. Bu karar ile tartışmalara son verildiğini belirten Bozdağ, “Hayırlı olsun. Bundan sonra tartışmalar olmayacak. Ama hukuki değerlendirmeler tabii ki yapılabilir. Mahkeme’nin görev süresine ilişkin 7 yıl kararı doğru. Ancak ikinci kez seçilme kararı Anayasa ’ya aykırıdır. Mahkeme’nin ya tamamen iptal etmesi ya da tamamen reddetmesi gerekirdi. Ve tabii ki mahkemenin gerekçeli kararını bilemiyoruz. Anayasa Mahkemesi seçme ve seçilme hakkını veya eşitlik ilkesini düşünmüş olabilir. Ancak Anayasa ’da ikinci kez seçilememe hükmü varken bu hükmü görmemezlikten gelmesi de düşünülemez. Gerekçeli kararı gördükten sonra daha iyi değerlendirebiliriz" dedi.

 

Fethullah Gülen'e dön çağrısı

 

Gazetecilerin, “ Peki bu karardan sonra ne olacak?" sorusu üzerine Bozdağ, “ Türkiye yoluna devam edecek. 2014’e vakit çok" diye yanıt verdi. Fethullah Gülen’in Başkan Erdoğan’ın Türkiye ’ye dönmesi yönündeki davetine ilişkin sözlerini de değerlendiren Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, “ Fethullah Gülen Hoca Efendi Türkiye ’nin yetiştirdiği pek çok değerli insandan biridir. Türkiye ’nin yetiştirdiği pek çok değerli insan çeşitli sebeplerden dolayı yurt dışındadır. Biz bütün değerlerimizin Türkiye ’de olmasının yararlı olacağına inanıyoruz. Dönüp dönmeme kendi kararıdır" diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ’ın ‘Öcalan’a ev hapsi’ konulu açıklamasını da değerlendiren, Bozdağ, “Sayın Arınç’ın açıklaması bir takım şartların tahakkuku halinde konuşulabilir. Terör örgütü silah bırakırsa daha iyi konuşulabilir" dedi.

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