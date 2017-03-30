Bozdağ'dan ABD'ye Halkbank tepkisi: 'Siyasi operasyon'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın ABD'te tutuklanmasını "siyasi operasyon" olarak nitelendirdi. Bozdağ, ABD'nin darbe girişiminin şüphelilerinden Adil Öksüz ile ilgili açıklamalarını da samimi bulmadı, "Bence Adil Öksüz Türkiye'de saklanıyor" dedi.

A Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Bekir Bozdağ önce Mehmet Hakan Atilla'nın tutuklanmasını değerlendirdi.

Bozdağ, "Halk Bankası'nın Genel Müdür Yardımcısını tutukluyorsunuz, darbe teşebbüsü gerçekleştiren FETÖ'yü tutuklamıyorsunuz" dedi.

"Bu tamamen siyasi bir operasyon" diyen Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rıza Sarraf ile ilgili yürütülen dava FETÖ ve görevden alınan savcısı Bharara ortaklığında 17 Aralık'ta Türkiye'de yapılamayan yargılamanın ABD'de yapılmasıdır. Delil yok sadece iddialar var. İddialar da 17 Aralık'ta olan iddiaların tekrarı.

"Dosyada rapor varsa imza olması lazım. Türkiye'den bu soruşturma başladığında adli yardım talebi de yok. 17 Aralık'ı FETÖ adına yürüten savcılar ve polisler, resmi olmayan iddiaları alıp ABD'li yetkililere veriyor ve ABD ortaklığında yürüyor. Türkiye'yi ve Sarraf'ı suçlayan bir delil yok, itham var. FETÖ'cü savcı Bharara'nın yorumu var."

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nun Adil Öksüz'ü geçen yılki darbe girişiminden 6 gün sonra, vizesini iptal etmek için telefonla aradığı açıklamasını samimi bulmadığını söyledi.

ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, Öksüz'ün 21 Temmuz 2016'da elçilik personeli tarafından arandığını kabul etmişti.

Adil Öksüz'ün hala Türkiye'de arandığını belirten Bozdağ, "Öksüz'ü yurt dışına kaçırma kaçırma teşebbüsü bana göre başarılı olamadı. FETÖ, Öksüz'ü infaz etmiş olabilir mi? Bilmiyoruz. Bence hala Türkiye'de saklanıyor. Adil Öksüz bu darbe girişimine ilişkin karanlık pek çok konuyu aydınlatacak kişilerden bir tanesi" ifadelerini kullandı.

Bozdağ sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun kabul edilmiş olmasının gerekçesi Türk devleti ve polisiyle iyi ilişkilerin somut bir örneği olarak gösterilmesidir. Bu samimi bir değerlendirme değil. ABD yetkili makamları Türk devletiyle samimi bir işbirliği içinde olmak istiyorsa şu anda yüzlerce FETÖ terör örgütü mensubu ABD'de. Onların vizelerini ve oturma izinleri niye iptal etmediler?"

""Terör örgütü kurucusu ve yöneticisi Fethullah Gülen ABD'nin Pensilvanya eyaletinde ikamet ediyor. Hiçbir kısıtlamaya ve engellemeye tabii tutulmadan terör faaliyetlerine devam ediyor" diye konuşan Bozdağ, ABD'nin samimi ise Gülen'in ve çevresindeki kişilerin vizelerini ve ikamet izinlerini iptal etmesi gerektiğini söyledi.

16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumuna ilişkin değerlendirme de yapan Bozdağ, "Sonucun ne olduğunu görüyorum. Şu anda trend yukarı doğru 'Evet'lerde devam ediyor. Kararsız olan seçmenlerin büyük bir çoğunluğunun evet olarak kararını değiştirdiğini çok net şekilde görüyoruz" dedi.