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Bozdağ’dan ABD’li mevkidaşına: Gülen’i geçici olarak tutuklayın

Bozdağ, Gülen'in iadesini talep etti

21 Mart 2017 21:52

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ABD'li mevkidaşı Jeff Sessions ile görüştü. Bozdağ, Fethullah Gülen'in iadesine ilişkin Türkiye'nin talebini iletti ve geçici tutuklanmasını istedi.

Fetullah Gülen'in iadesi hakkında konuşan Bozdağ bugün şunları söylemişti: 

"Bugün akşam ABD Adalet Bakanı'yla bir telefon görüşmemiz olacak. Bu konuyu tekrar kendileriyle görüşeceğiz. Ayrıca bugün yine Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun da ABD'de, Washington'da bazı temasları olacak. Bu çerçevede büyük ihtimalle Adalet Bakanı'yla da konuşacak, bu konuları görüşme ve oraya birinci elden Türkiye'nin beklentilerini ve hassasiyetleri aktarma imkanı bulacaktır. Biz yeni yönetim döneminde bu konuda yeni bir anlayış beklediğimizi ve farklı bir uygulama olacağı beklentimizin çok yüksek olduğunu her defasında ifade ettik. Umarız beklediğimiz gibi bir sonuç çıkar.”

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