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Bozdağ'a yapılan saldırı için atılan tweetler tepki topladı

CHP Milletvekili Sabahat Akkiraz'ın erkek kardeşi ve aynı zamanda menajeri Hasan Akkiraz'ın Twitter hesabından Bekir Bozdağ için hakaret dolu tweetler atması tepki topladı

17 Ağustos 2013 06:09

 

Katıldığı Hacı Bektaş-ı Veli'yi anma töreninde protesto edilen ve saldırıya uğrayan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın yaşadıkları, sosyal medyada büyük yankı buldu.

Diğer bir tepki toplayan hadise ise, CHP Milletvekili Sabahat Akkiraz'ın erkek kardeşi ve aynı zamanda menajeri Hasan Akkiraz'ın Twitter hesabından Bekir Bozdağ'la ilgili hakaret dolu tweetler atması oldu. Sosyal medyada büyük tepki gören bu tweetler üzerine Akkiraz'ın kardeşi tweetleri kendisinin atmadığını öne sürdü. 
Hasan Akkiraz’ın hesabından saldırıyı destekleyen ve Bekir Bozdağ hakkında hakaret içeren ifadeler yer alıyordu. Hasan Akkiraz adıyla atılan bu tweetler özellikle hükümet kanadında büyük tepki gördü.
Hürriyet'ten Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre, Hasan Akkiraz yaptığı açıklamada o tweetlerin kendi bilgisi dışında, Sabahat Akkiraz’ın sosyal medya sorumlusu kişi tarafından atıldığını öne sürdü ve şöyle konuştu: “Hemen hemen bütün milletvekillerinin sosyal medya ilişkileriyle ilgilenen kişiler vardır. Benim hesabımı da bu kişiler kontrol ediyor. Nitekim o tweetleri de bizim sosyal medya sorumlumuz atmış.”
Tweetleri kesinlikle onaylamadığını derhal müdahale ederek sildirdiğini de öne süren Hasan Akkiraz, “O tweetleri atan kişiyi uyarmanın da ötesine geçtik. Pazartesi günü muhtemelen işine de son verilecek” dedi.
Hasan Akkiraz konuyla ilgili olarak Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’dan özür de dahil telafi edecek ne varsa yapacaklarını sözlerine ekledi.
 

 

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